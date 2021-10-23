تراند اليوم : بث مباشر ميلان .. مشاهدة مباراة ميلان بولونيا بث مباشر ميلان ضد بولونيا يلا شوت مباشر ميلان بث مباشر بولونيا

بث مباشر ميلان مشاهدة مباراة ميلان ضد بولونيا مباشر مشاهدة مباراة ميلان وبولونيا بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد مارك ريناتو دال آرا في تمام الساعة االتاسعة إلا ربع بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإيطالي،ويبحث ميلان في لقاء اليوم عن تضميد جراحة والخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها في لقاء دوري الأبطال الماضي أمام بورتو بهدف دون رد، فريق ميلان يسير بصورة جيدة على المستوى المحلي واستطاع أن ينتصر في اللقاء الأخير له بالكالتشيو أمام هيلاس فيرونا بثلاث أهداف مقابل هدفين، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث من أجل مطاردة القمة والحفاظ على فرصه في المنافسة على اللقب.

ميلان يقع في المركز الثاني برصيد 22 نقطة حصدهم من الفوز في 7 مباريات والتعادل في لقاء ولم يخسر أي لقاء وأحرز الفريق 18 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف.

تشكيل ميلان المتوقع أمام بولونيا

حراسة المرمى: ميك مايغنان

خط الدفاع: دافيد كالابريا - سيمون كايير - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ساندرو تونالي - رادي كرونيتش

خط الوسط الهجومي: أليكسيس ساليمايكيرس - ابراهيم دياز - رفائيل لياو

خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش "جونيور ميسياس"

موعد مباراة ميلان وبولونيا والقنوات الناقلة لها

تنطلق مباراة ميلان وبولونيا في تمام الساعة 20:45 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة 21:45 توقيت مكة المكرمة، الساعة 19:45 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة ميلان وبولونيا عبر Lega Serie A YouTube وموقعنا يلا شوت توداي.

وفي الجانب الأخر سيبحث بولونيا عن تقديم أداء قوي ومثير في مواجهة اليوم من أجل استعادة ذاكرة انتصاراته من جديد، فريق بولونيا قدم مباراة قوية أمام أودينيزي بهدف لمثله في الجولة الماضية بعد الأداء القوي الذي قدمه في اللقاء الماضي، وسيبحث الفريق عن النقاط الثلاث من أجل التقدم للأمام بجدول ترتيب البطولة.

يتواجد بولونيا في المركز الثامن برصيد 12 نقطة حصدهم الفريق من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 3 مباريات وتعرض للهزيمة في مباراتين وأحرز الفريق 13 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا.

تشكيل بولونيا المتوقع أمام ميلان

حراسة المرمى: لوكاس سكوروبسكي

خط الدفاع:اداما سومورو - أرتور ثيات - لورينزو دي سيلفيستري - آرون هيكي

خط الوسط: جاري ميدل - نيكولاس دومينغيز

خط الوسط الهجومي: روبيرتو سوريانو - موسى بارو- ماثياس سفانبرغ

خط الهجوم: ماركو ارناوتوفيتش