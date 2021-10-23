تراند اليوم : ماتش الاهلي الان .. بث مباشر مباراة الاهلي والحرس الوطني HD ماتش الاهلي مباشر بث مباراة الاهلي والحرس مباراه الاهلي اليوم ماتش الاهلي بث مباشر

ماتش الاهلي الان بث مباشر مباراة الاهلي والحرس الوطني HD ماتش الاهلي مباشر بث مباراة الاهلي والحرس مباراه الاهلي اليوم ماتش الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والحرس الوطني بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد السلام ضمن مباريات الإياب لدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة السادسة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم وتعويض الصورة السيئة التي ظهر عليها المارد الأحمر في لقاء الذهاب والتي أدت إلى تعادل الفريق إيجابيا بهدف لمثله، الأهلي قدم مباراة متوسطة المستوى أمام فريق يشارك لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا، وعلى الرغم من أن الخبرات والقدرات والإمكانيات الفردية أو الجماعية في صالح الأهلي إلا أن المارد الأحمر استقبل هدفا في المباراة وتعادل بهدف لمثله.

الأهلي قادر على تحقيق الفوز وبنتيجة عريضة في لقاء اليوم ولا سيما عقب الدوش الساخن الذي حصل عليه الفريق عقب العودة للقاهرة، علما بإن الأهلي يسعى إلى تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعدما توج به في أخر موسمين عن جدارة واستحقاق، ويحمل النادي النادي الأهلي في جعبته 10 ألقاب للأميرة السمراء، ويبحث بكل تأكيد عن اللقب 11 في مشواره الإفريقي.

الأهلي سيعتمد في لقاء اليوم على خبرات وقدرات لاعبيه ولا سيما وأن الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى سواء في الدفاع أو الهجوم، وخاصة وأن الأهلي استعاد خدمات محمد مجدي أفشة نجم الفريق والذي غاب عن لقاء الذهاب بسبب زواجه.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الحرس الوطني

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أكرم توفيق - أيمن أشرف- بدر بانون - علي معلول

خط الوسط: حسين الشحات - عمرو السولية - أليو ديانج - محمود عبدالمنعم كهربا - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: محمد شريف

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني والقنوات الناقلة لها

ننتظر سوياً مشاهدة مباراة الأهلي اليوم في مباراة العودة أمام الحرس الجمهوري في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش، الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة الأهلي والحرس الجمهوري عبر موقعنا يلا شوت توداي وقناة أون تايم سبورت.

وفي الجانب الأخر يبحث الحرس الوطني عن تقديم عرض قوي كالذي ظهر به في لقاء الذهاب أملا في قلب الطاولة على النادي الأهلي صاحب الأرض في لقاء اليوم والتأهل لدور المجموعات في واحدة من أقوى المفاجأت إذا حدثت، بطل النيجر سيخوض لقاء اليوم بتوازن شديد بين الدفاع والهجوم وسيعتمد كليا على الهجمات المرتدة من أجل زيارة شباك الأهلي ولا سيما وأنه يدرك تماما أن نتيجة لقاء الذهاب تأهل الأهلي رسميا إلى دور المجموعات ولذلك يجب عليه التسجيل في لقاء اليوم للحفاظ على فرصه في مواصلة مغامرته الإفريقية.