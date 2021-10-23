تراند اليوم : بث مباشر الفتح .. بث مباشر الفتح وابها مشاهدة مباراة الفتح وأبها .. بث مباشر مباراة الفتح وأبها في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الفتح وأبها بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في تمام الساعة 17:20بتوقيت القاهرة.يدخل الفتح لقاء اليوم بمعنويات عالية بعدما استعاد ذاكرة الانتصارات من جديد وفاز على التعاون في الأسبوع الماضي بثلاثية دون رد، فريق الفتح سيخوض لقاء اليوم باحثا عن النقاط الثلاث من أجل الاقتراب أكثر من القمة ولا سيما وأن الفريق سيكون أمام مواجهات صعبة مع فرق المربع الذهبي بداية من الجولات القادمة.

يحتل الفتح المركز الخامس بجدول الدوري السعودي برصيد 12 نقطة حصدهم من التعادل في 3 مباريات والفوز في 3 مباريات وتعرض للهزيمة في مباراتين وأحرز الفريق9 أهداف وتقلت شباكه 4 أهداف.

تقام مباراة الفتح وأبها في تمام الساعة 17:20 بتوقيت القاهرة، الساعة 16:20 بتوقيت غرينيتش، الساعة 18:20 بتوقيت السعودية، وتذاع مباراة الفتح وأبها عبر موقعنا يلا شوت توداي ssc الرياضية.

وفي الجانب الأخر سيبحث أبها صاحب الأرض في لقاء اليوم عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث للقاء الثاني على التوالي بعدما فاز على الطائي في لقاء الجولة الماضية أبها قدم مباراة قوية على الجانب الدفاعي والهجومي وسيبحث في لقاء اليوم عن النقاط الثلاث من أجل الزحف للأمام في جدول تريتب الدوري.

ابها يحتل المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط فقط، حصدهم الفريق بعدما فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وتعرض للهزيمة في 5 لقاءات، وأحرز الفريق 8 أهداف وتلقت شباكه 18 هدفا

بث مباشر أبها والفتح مشاهدة مباراة الفتح وأبها بث مباشر ابها ضد الفتح مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه ابها ضد الفتح abha vs al fateh في دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم السبت ، من اجل الخروج من المباراه من المراكز الاخيره في الدوري قبل نهايه الدور الاول سوف يستقبل فريق ابها مساء اليوم علي ارضيه ملعبه فريق الفتح وذلك لحساب مباريات الاسبوع التاسع من عمر الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي ، وعلي ارضيه ملعبه مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية من المقرر اليوم ان يستقبل ابها نظيره الفتح في اطار مواجهه الذهاب بين الفريقين في هذا الموسم ، وسوف تبدا اليوم الموافق 23 اكتوبر مواجهه ابها و الفتح في تمام الساعه الخامسه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه والنصف مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة أبها والفتح

فريق ابها هو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن منافسات الاسبوع التاسع من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي ، فريق ابها قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري في الدور الاول وذلك برصيد 7 نقاط جمعهم فريق ابها بعد ان خاض 8 مباريات الي الان من جميع مباريات في الدوري في هذا الموسم ومن خلالهم كان فريق ابها قد حقق الانتصار في مبارتان وتعادل في مباراه واحده وقبل مواجهه الليله كان فريق ابها قد خسر في خمس مباريات ، واخر مباراه لعبها فريق ابها قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق الطائي السبت الماضي في الجوله الثامنه وانتهت المباراه بفوز ابها بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ.

موعد مباراة أبها والفتح

بينما فريق الفتح فهو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات النصف الاول من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للموسم الحالي ، فريق الفتح قادم من الانتصار في اخر مباراه لعبها قبل مواجهه اليوم والتي كانت يوم الاحد الماضي وذلك ضمن مباريات الجوله الثامنه من الدوري والتقي الفتح في هه الجوله مع فريق التعاون وانتهت المباراه بفوز الفتح بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ ، فريق الفتح حاليا هو صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم برصيد 12 نقطه وذلك بعد ان خاض 8 مباريات الي الان في هذا الموسم ومن خلاله المباريات الي لعبها الي الان فريق الفتح في الدوري كان قد حقق الانتصار ثلاث مباريات وتعادل ايضا في ثلاث مباريات وخسر في مبارتان.