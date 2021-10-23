تراند اليوم : PDF: نتائج السبر الترشيحي 2021 .. نتائج السبر الترشيحي 2021 في سوريا حسب الاسم

يمكنكم الدخول إلى رابط نتائج السبر الترشيحي 2021- 2022 من خلال موقع وزارة التربية للجمهورية العربية السورية عبر نافذة نتائج اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة الفروع الأدبية والعلمية، كل ما عليكم طلابنا الأعزاء للكشف عن نتائج السبر الترشيحي إختيار رقم الاكتتاب أو الأسم وإختيار المحافظة والضغط على البحث.

وقالت وزارة التربية السورية إن نتائج السبر الترشيحي 2021-2022 تشمل (52034) طالباً وطالبة تقدموا لاختبار السبر للترشح لامتحان الثانوية العامة لدورة عام 2021.

وأكدت وزارة التربية السورية تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، وتوخي العدالة والموضوعية بعيداً عن العامل الذاتي، جعلت اختبار الترشح للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها (الأدبي والعلمي) لدورة 2021م. مؤتمتاً،

وأضافت أنها تسعى باستمرار لتطوير نظام الامتحانات العامة في مختلف المجالات؛ بغية الحصول على مخرجات علمية جيدة، تنطلق للدراسة في فروع الجامعات بكل ثقة وجدارة .

وأشارت الوزارة أن تقديم الاعتراضات على نتائج اختبار السبر للثانوية العامة، سيبدأ بعد الانتهاء من اعلان كامل النتائج في دائرة الامتحانات التي تقدم فيها، مبينة وجوب مراجعة كل طالب ناجح عند صدور تعليمات التسجيل لدورة 2021 دائرة الامتحانات في مديرية التربية للمحافظة التي يرغب التقدم فيها لاستكمال أوراقه، وبالفرع الذي نجح فيه وفق شروط التسجيل.

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