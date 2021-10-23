تراند اليوم : بث مباشر أبها والفتح .. مشاهدة مباراة الفتح وأبها اليوم بث مباشر ابها والفتح HD بث مباشر الفتح وابها مشاهدة مباراة ابها والفتح HD

بث مباشر أبها والفتح مشاهدة مباراة الفتح وأبها بث مباشر ابها ضد الفتح مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه ابها ضد الفتح abha vs al fateh في دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم السبت ، من اجل الخروج من المباراه من المراكز الاخيره في الدوري قبل نهايه الدور الاول سوف يستقبل فريق ابها مساء اليوم علي ارضيه ملعبه فريق الفتح وذلك لحساب مباريات الاسبوع التاسع من عمر الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي ، وعلي ارضيه ملعبه مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية من المقرر اليوم ان يستقبل ابها نظيره الفتح في اطار مواجهه الذهاب بين الفريقين في هذا الموسم ، وسوف تبدا اليوم الموافق 23 اكتوبر مواجهه ابها و الفتح في تمام الساعه الخامسه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه والنصف مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة أبها والفتح

فريق ابها هو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن منافسات الاسبوع التاسع من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي ، فريق ابها قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري في الدور الاول وذلك برصيد 7 نقاط جمعهم فريق ابها بعد ان خاض 8 مباريات الي الان من جميع مباريات في الدوري في هذا الموسم ومن خلالهم كان فريق ابها قد حقق الانتصار في مبارتان وتعادل في مباراه واحده وقبل مواجهه الليله كان فريق ابها قد خسر في خمس مباريات ، واخر مباراه لعبها فريق ابها قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق الطائي السبت الماضي في الجوله الثامنه وانتهت المباراه بفوز ابها بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ.

موعد مباراة أبها والفتح

بينما فريق الفتح فهو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات النصف الاول من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للموسم الحالي ، فريق الفتح قادم من الانتصار في اخر مباراه لعبها قبل مواجهه اليوم والتي كانت يوم الاحد الماضي وذلك ضمن مباريات الجوله الثامنه من الدوري والتقي الفتح في هه الجوله مع فريق التعاون وانتهت المباراه بفوز الفتح بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ ، فريق الفتح حاليا هو صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم برصيد 12 نقطه وذلك بعد ان خاض 8 مباريات الي الان في هذا الموسم ومن خلاله المباريات الي لعبها الي الان فريق الفتح في الدوري كان قد حقق الانتصار ثلاث مباريات وتعادل ايضا في ثلاث مباريات وخسر في مبارتان.