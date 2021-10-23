تراند اليوم : مباراة بايرن ميونخ بث مباشر .. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم بث مباشر بايرن ميونخ وهوفنهايم HD مباراه بايرن ميونخ بث مباشر

مباراة بايرن ميونخ بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم بث مباشر في المباراة التي تقام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، على ستاد أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الألماني، يسير بايرن ميوينخ بصورة جبارة في الموسم الجاري سواء في دوري الأبطال أو في الدوري الألماني، العملاق البافاري لا يعرف ألا طعم الانتصار، واستطاع أن ينتصر على بنفيكا البرتغالي في عقر داره برباعية دون رد، وقبلها انتصر على باير ليفركوزن بخماسية لهدف في عقر داره أيضا، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن النقاط الثلاث من أجل الابتعاد أكثر بقمة ترتيب الدوري الألماني.

بايرن ميونخ يقع في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 19 نقطة بعدما فاز في 6 مباريات وتعادل في لقاء وخسر في لقاء، وأحرز الفريق 29 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام هوفنهايم

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نيكلاس سولي- دايوت أوباميكانو - جوسيب ستانيشيتش- ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميتش - ليون غوريتسكا - ليروي سانيه - سيرج جنابري

خط الهجوم: توماس مولر-روبرت ليفاندوفسكي

موعد مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم والقنوات الناقلة لها

تقام مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم مع الضعيف هوفنهايم في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم عبر موقعنا يلا شوت توداي إلى جانب قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وفي الجانب الأخر يدرك هوفنهايم أن لقاء اليوم سيكون في غاية الصعوبة ولا سيما وأن الفريق يواجه متصدر البوندسليجا وحامل اللقب والمرشح الأول لحصد البطولة، فريق هوفنهايم يقدم مباريات قوية في الموسم الجاري، وسيلعب مباراة اليوم بتوازن بين الدفاع والهجوم أملا في تفادي الهزيمة من حامل لقب البطولة.

هوفنهايم يتواجد في المركز التاسع برصيد 11 نقطة بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في 3 مباريات، وأحرز الفريق 17 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.

تشكيل هوفنهايم المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: اوليفر بومان

خط الدفاع: كيفين أكبوغوما - ستيفان بوستش - كيفين - فوجت - ديفيد روام

خط الوسط: سيباستيان رودي - أنجيلو ستيلر

خط الوسط الهجومي: كريستوف بومغارتنر -جاكوف لارسن

خط الهجوم: اندريج كراماريتش - موناس دابور

يقع هوفنهايم قبل لقاء اليوم في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 4 نقاط حصدهم من الانتصار في لقاء والتعادل في الأخر وأحرز الفريق 6 أهداف وتلقت شباكه هدفين فقط.