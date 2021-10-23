تراند اليوم : مباراة المريخ اليوم .. بث مباشر مباراة المريخ السوداني اليوم مشاهدة مباراة المريخ وزاناكو بث مباشر HD

مباراة المريخ اليوم .. بث مباشر مباراة المريخ السوداني اليوم ،ويحل فريق المريخ السوداني ضيفا ثقيلا على زاناكو الزامبي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

وكان المريخ قد حقق فوزا كبيرا على بطل زامبيا بنتيجة 3-0، في مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، بسبب عدم جاهزية الملاعب السودانية.

موعد مباراة زاناكو والمريخ في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف فريق زاناكو نظيره المريخ، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت 23 أكتوبر/ تشرين أول.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة زاناكو والمريخ في دوري أبطال أفريقيا

تبث المباراة عبر قناة الملاعب الرياضية السودانية على الهواء مباشرة.

وتبدأ مجموعة قنوات بي إن سبورتس، عملية بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بدءا من دور المجموعات.

وتبدو كفة المريخ الأرجح لبلوغ دور الـ16، بعد فوزه الكبير ذهابا، ويكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدفين لضمان العبور مباشرة للمرحلة المقبلة.

وكان المريخ خرج من مجموعات النسخة الماضية، بعد أن حل ثانيا في ترتيب المجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني والأهلي المصري.