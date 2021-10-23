تراند اليوم : بث مباشر كريستال بالاس .. مشاهدة مباراة نيوكاسل وكريستال بالاس بث مباشر كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد HD

بث مباشر كريستال بالاس مشاهدة مباراة نيوكاسل وكريستال بالاس بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد سيلهرست بارك في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز، يعاني نيوكاسل بشدة في الموسم الجاري من تراجع النتائج والأداء، الفريق قادم للقاء اليوم من هزيمة أمام توتنهام بثلاث أهداف مقابل هدفين في اللقاء الأول للنادي تحت قيادة الرئيس السعودي الجديد الذي قام بشراء النادي خلال الأيام القليلة الماضية، أول قرار للإدارة الجديدة كان الاطاحة بالمدير الفني ستيف بروس من على رأس القيادة الفنية للفريق على ان يتولى مهمة المدير الفني المؤقت المدرب المساعد لحين التعاقد مع مدرب جديد، ويبدوا أن نيوكاسل سيكون على أعتاب عصر جديد بلاعبين جدد والبداية ستكون في الميركاتو الشتوي القادم.

يقع نيوكاسل في المركز التاسع عشر برصيد 3 نقاط بعدما تعادل في ثلاث مباريات وتعرض للهزيمة في 5 مباريات ولم يحقق الفوز في أي لقاء وأحرز الفريق 10 أهداف وتلقت شباكه 19 هدفا.

تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: دارلو

خط الدفاع: مانكيو- فيرنانديز- لاسيليس- ريتشي

خط الوسط: هايدن- شيلفي- هيندريك- ألميرون

الهجوم: جولينتون- ويلسون.

موعد مباراة نيوكاسل وكريستال بالاس والقنوات الناقلة لها

تتابعون مباراة نيوكاسل وكريستال بالاس في تمام الساعة 16:00بتوقيت القاهرة، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة نيوكاسل وكريستال بالاس عبر موقعنا يلا شوت توداي وقنوات beIN Sports Connect.

سيبحث صاحب الأرض في لقاء اليوم عن الخروج من كبوة النتائج السلبية والعودة لسكة الانتصارات من جديد ولا سيما وأن المباراة ستقام على ملعبه ووسط جماهيره، فريق كريستال بالاس يقدم مباريات قوية في الأونة الأخيرة واستطاع أن يتعادل مع ليستر سيتي وبعدها مع أرسنال في مباراتين ظهر فيهما الفريق بمستوى جيد، والفوز في لقاء اليوم سيساهم بقوة في تقدم الفريق للأمام بجدول تريتب الدوري.

يحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط بعدما فاز في لقاء وتعادل في 5 مباريات وتعرض للهزيمة في مباراتين وأحرز 10 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا.

تشكيل كريستال بالاس المتوقع أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: فيسنتي جوايتا باناديرو

خط الدفاع: جويل وارد - جيفري شلوب - تيريك ميتشل - خايرو ريديفالد

خط الوسط: شيخو كوياتي - جيمس ماكارثر -مارك جويهي

خط الهجوم: ويلفريد زاها- جون فيليب ماتيتا - جوردان ايو