تراند اليوم : بث مباشر النجم الساحلي .. بث مباشر النجم الساحلي والجيش الرواندي اليوم مشاهدة مباراة النجم الساحلي والجيش بث مباشر HD

مشاهدة مباراة النجم الساحلي والجيش الرواندي بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد الأولمبي بسوسة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت رادس، وقدم النجم الساحلي التونسي لقاء قوي نسيبا أامم بطل رواندا في مواجهة الذهاب واستطاع الفريق التونسي أن يعود إلى سوسة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، وعلى الرغم من أن نتيجة اللقاء تشير إلى أفضلية نسبية إلى الفريق التونسي إلا أن مازال الأمل متواجد لبطل رواندا، وسيبحث النجم الساحلي في لقاء اليوم عن الانتصار والتأهل لدور المجموعات للبطولة الإفريقية عن جدارة واستحقاق.

الجهاز الفني لفريق النجم الساحلي حذر اللاعبين من أي استهتار في لقاء اليوم وأشار لهم إلى أن الفريق الرواندي قادر على العودة للقاء في أي لحظة وهذا ما حدث في لقاء الذهاب، كما عقد الجهاز الفني جلسة مع المدافعين لتصحيح أخطاء اللقاء الأول والتي تسببت في استقبال مرمى الفريق التونسي لهدف في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول.

موعد مباراة النجم الساحلي وآرمى باتريوريتيك والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة النجم الساحلي وآرمى باتريوريتيك في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت رادس، الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة النجم الساحلي وآرمى باتريوريتيك عبر موقعنا يلا شوت توداي إلى جانب الوطنية التونسية.

وفي الجانب الأخر سيبحث بطل رواندا في لقاء اليوم عن التسجيل في مرمى النجم الساحلي حتى يحافظ على فرصه في التأهل للدور القادم، الفريق الرواندي يدرك تماما أن مفتاح التأهل لدور المجموعات هو التسجيل في مرمى النجم ولا سيما بعدما انتهت المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وسيسيعى الفريق إلى تقديم أداء أفضل من الذي ظهر عليه في لقاء الذهاب لقلب الطاولة على النجم على ملعبه ووسط جماهيره وعشاقه.