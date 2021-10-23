الاكثر متابعة اليوم - الكأس يرافق هيفا وهبي في كل جولاتها – صور

تسافر الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي كثيرًا في الآونة الأخيرة لترفه عن نفسها في ظل الأوضاع الصعبة في لبنان.

تنشر عددًا من الصور من جلسات تصوير تخضع لها، وبعض الصور تُنشر لها تبدو فيها في أماكن سهر وحفلات، وما لفت انتباهنا كأس الخمر الذي لا يفارق يدها أو جلستها.

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منذ سنتين، دخلت هيفا الى المستشفى وكانت حالتها صعبة للغاية، ونصحها الأطباء آنذاك بالكف عن تناول أو شرب الكحول بسبب الكبد الذي تعب بسبب الخمر بما أنها من النجمات اللاتي تشربن الكحول بشكل كبيرٍ ومستمرٍ.

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ويبدو أن حليمة عادت لعاداتها القديمة وعادت الفنانة اللبنانية لتحتسي الكحول بكثرة كما في السابق وهذا الاصرار يعرض حياتها لخطر كبير قد يودي بحياتها إن لم تتوقف عن الخمر مجددًا خصوصًا أنها باتت بعمر كبير لا يسمح لها احتساء الكحول كما حين كانت في العشرين او الثلاثين او الاربعين.