تراند اليوم : ماتش الزمالك مباشر .. بث مباشر الزمالك وتوسكر ماتش الزمالك مباشر الان ضد توسكر مباراة الزمالك بث مباشر يلا شوت HD بث مباشر مباراة الزمالك

يواجه فريق الزمالك، نظيره توسكر الكيني يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر 2021، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً، علي أن يدير المباراة تحكيميا، دحان بيده حكما للساحة ويعاونه كل من حمدين ديبا مساعدا أول، ويوسف محمد محمود مساعدا ثانيا، وباباكار سار حكما رابعا

وسوف تتقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك وتوسكر الكينى على الهواء مباشرة من ستاد برج العرب بالاسكندرية.

ويذكر أن قنوات بي إن سبورتس لها الحق في بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بداية من دور المجموعات، ولكن قبل هذا الدور تتمكن القنوات المختلفة من الحصول على إذاعة المباريات

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مباراة الزمالك وتوسكر

فريق الزمالك هو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الدور الثاني المؤهل لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا ، فريق الزمالك كان قد تمكن من تحقيق الانتصار في مباراه الذهاب مع توسكر خارج ارضه بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، فريق الزمالك سوف يخوض المباراه وهو متفوق في مباراه الذهاب وسوف يبحث عن تحقيق نتيجه جيده من اجل التاهل لدور المجموعات في هذه النسخه من دوري ابطال افريقيا.

مباراة الزمالك مباشر اليوم الجمعة 22/10/ 2021 مشاهدة مباراة الزمالك وتوسكر بث مباشر الزمالك توسكر HD بث مباشر مباراة الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك وتوسكر الكيني بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الإياب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة السابعة مساء، ويخوض الزمالك لقاء اليوم بأفضلية كبيرة بعدما قدم الفارس الأبيض لقاء قوي في مواجهة الذهاب وحقق الفوز بهدف دون رد حمل توقيع المغربي أشرف بن شرقي، وسيبحث الزمالك عن الانتصار لتأكيد تفوقه على الفريق الكيني والتأهل لدور المجموعات عن جدارة واستحقاق، فريق الزمالك فضل السفر إلى الاسكندرية أول أمس ودخل في معسكر ببرج العرب لحين موعد اللقاء حتي يزيد تركيز الفريق.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق طلب من اللاعبين مواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق الفوز وتأكيد جدارته في الفوز والتأهل لدور المجموعات والمنافسة على اللقب في الموسم الجاري على الرغم من ان الفريق يمر بظروف صعبة للغاية في الموسم الجاري في ظل إيقاف القيد.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام توسكر

حراسة المرمى : محمد أبوجبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

موعد مباراة الزمالك وتوسكر والقنوات الناقلة لها

تتابعون مباراة الزمالك وتوسكر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينيتش، الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة الزمالك وتوسكر عبر موقعنا وأون تايم سبورت.

وفي الجانب الأخر سيبحث فريق توسكر الضيف في لقاء اليوم عن الانتصار وتعويض الهزيمة التي تعرض لها في اللقاء الماضي أمام الزمالك من أجل التأهل لدور المجموعات وقلب الطاولة على الزمالك، توسكر لم يظهر بالأداء المخيب على لاعبي الزمالك في لقاء الذهاب بينما ظهر بصورة متواضعة ولم يشكل أي خطور على مرمى الأبيض، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن تقديم أفضل عروضه أملا في تحقيق المفاجأة والاطاحة بالزمالك من البطولة الإفريقية.

تشكيل توسكر المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى : بريان بويري

خط الدفاع : هيلاري واندر – كالوس كيرنجي – أسيك امبوتش – دانيال ساكاري ماشيسو

خط الوسط : كلود سينجي – همفيري مينو اوشينج – شامي كيبوانا مويني – بونفيس موشيري

خط الهجوم : جوشا إبراهيم – جاكسون ايرونجو