تراند اليوم : الاتحاد والشباب مباشر .. رابط مباراة الاتحاد اليوم بث مباشر HD مباراه الاتحاد والشباب بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم بث مباشربث مباشر مباراة الاتحاد والشباب

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الاتحاد تعثر في الجولة الماضية أمام ضمك وتعادل بهدف لمثله، فريق الاتحاد قدم مباراة متوسطة المستوى وفقد الفريق أكثر من فرصة نحو الخروج من اللقاء بالنقاط الثلاث، فريق الاتحاد سيخوض لقاء اليوم باحثا عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على القمة في ظل مطارد الحزم صاحب المركز الثاني.

يعتلي الاتحاد قمة ترتيب دوري المحترفين برصيد 17 نقطة بعدما شارك في 8 لقاءات، حقق الاتي الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء وأحرز 18 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الشباب

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي

خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساوي، سعود عبدالحميد

خط الوسط: عبدالإله المالكي، كريم الأحمدي

خط الوسط الهجومي: برونو هنريكي، غاري رودريغيز، فهد المولد

خط الهجوم: رومارينيو.

موعد مباراة الاتحاد والشباب والقنوات الناقلة لها

تنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والشباب في تمام الساعة السابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة السادسة بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة الاتحاد والشباب عبر موقعنا يلا شوت توداي و ssc الرياضية الناقل الحصري الجديد للدوري السعودي.

وفي الجانب الأخر يسعى الشباب إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي من أجل مواصلة الزحف للامام في جدول تريتب الدوري السعودي، فريق الشباب قدم مباراة قوية أمام الباطن في المواجهة الأخيرة واستطاع أن ينتصر للقاء الثاني على التوالي وسيخوض لقاء اليوم بالقمة الضاربة أملا في حصد النقاط الثلاث والتقدم مركزين بجدول تريتب الدوري.

يتمركز الشباب في المركز السادس بجدول تريتب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين وأحرز الفريق 14 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.

تشكيل الشباب المتوقع أمام الاتحاد

حراسة المرمى: مراون الحيدري

خط الدفاع: فواز الصقور - إيغور - حسين القحطاني - ندياي

خط الوسط: متعب الحربي - أحمد شراحيلي - بانيغا - علي مجرشي