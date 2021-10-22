تراند اليوم : مشاهدة فيلم ريش feathers .. تحميل فيلم ريش المصري feathers مشاهدة فيلم ريش اونلاين

مشاهدة فيلم ريش feathers ،ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيلم ريش feathers المصري ، والذي أظهر مشاهد مختلفة للفقر في مصر، وجاء بصبغة اجتماعية لا سياسية، وعقب تسريب الفيلم على وسائل التواصل سارعت الجماهير العربية والمصرية إلى مشاهدة فيلم ريش feathers .

وتصدر " مشاهدة فيلم ريش feathers " التريند في مصر والوطن العربي، ومواقع التواصل الإجتماعي منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء من الفنانين المصرين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيلم الذي جرى تداوله.