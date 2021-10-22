تراند اليوم : بث مباراة الزمالك اليوم .. ماتش الزمالك مباشر HD ماتش الزمالك بث مباشر ضد توسكر HD بث مباشر الزمالك وتوسكر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

ماتش الزمالك بث مباشر ماتش الزمالك مباشر ويشهد استاد برج العرب اليوم لعب مباراة الزمالك وتوسكر الكينى، فى تمام الساعة السابعة مساءً، والتى توافق الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

حكم مباراة الزمالك وتوسكر

يحكم مباراة الزمالك ضد توسكر اليوم دحان بيده، ويعاونه الحكمان حمدين ديبا، ويوسف محمد محمود، والحكم الرابع باباكار سار.

القنوات الناقلة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر الكيني

تقوم مجموعة قنوات أون تايم سبورت بنقل مباراة الزمالك وتوسكر اليوم على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت 1 ، من استاد برج العرب فى مصر.

وتنقل قناة الزمالك أيضًا المبارة اليوم.

قائمة الزمالك لمباراة توسكر

أعلن باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، عن قائمة فريقه لمباراة توسكر كما يلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: حازم إمام - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي - عبد الله جمعة - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - محمد أشرف روقا - محمود عبد العزيز - إسلام جابر - إمام عاشور - أيمن حفني - محمود عبد الرازق شيكابالا - حمدي علاء - سيف جعفر - السيد محمد عبد الله.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أوباما.

تشكيل الزمالك المتوقع اليوم أمام توسكر

يتوقع أن يكون تشكيلة الزمالك المتوقعة اليوم لمواجهة توسكر كما يلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح.

خط الوسط: إمام عاشور - طارق حامد.

وسط الهجوم: يوسف إبراهيم أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

معلق مباراة الزمالك اليوم

من المتوقع أن يتولي المعلق الرياضي حاتم بطيشة هو معلق مباراة الزمالك اليوم على قناة أون تايم سبورت 1- On Time Sports 1 اليوم من استاد برج العرب.

ويطالب عدد من جماهير نادي الزمالك أن يتولى المذيع أحمد الطيب مهمة التعليق على المباراة عبر قناة الزمالك.

زي الزمالك اليوم

تم الاتفاق خلال الاجتماع الفني أمس الخميس على ارتداء نادي الزمالك الزي الأبيض التقليدي، والذي يتكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، بينما يرتدى حارس مرمى الزمالك اليوم الزي الأخضر.

ماتش الزمالك اليوم مباشر مباراة الزمالك وتوسكر الكيني بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد توسكر al zamalek vs tusker اليوم الجمعه في دوري ابطال افريقيا ، من اجل تكرار الانتصار عليها والتاهل لدور المجموعات في هذه النسخه من دوري ابطال افريقيا سوف يستقبل اليوم فريق الزمالك علي ارضيه ملعبه نظيره توسكر الكيني مساء اليوم الموافق 22 اكتوبر وذلك لحساب مباريات الاياب من الدور الثاني لدوري ابطال افريقيا لهذا الموسم ، وسوف تلعب مواجهه اليوم علي ارضيه ملعب القاهرة الدولي وذلك في تمام الساعه السابعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الزمالك وتوسكر

فريق الزمالك هو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الدور الثاني المؤهل لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا ، فريق الزمالك كان قد تمكن من تحقيق الانتصار في مباراه الذهاب مع توسكر خارج ارضه بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، فريق الزمالك سوف يخوض المباراه وهو متفوق في مباراه الذهاب وسوف يبحث عن تحقيق نتيجه جيده من اجل التاهل لدور المجموعات في هذه النسخه من دوري ابطال افريقيا.

مباراة الزمالك مباشر اليوم الجمعة 22/10/ 2021 مشاهدة مباراة الزمالك وتوسكر بث مباشر الزمالك توسكر HD بث مباشر مباراة الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك وتوسكر الكيني بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الإياب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة السابعة مساء، ويخوض الزمالك لقاء اليوم بأفضلية كبيرة بعدما قدم الفارس الأبيض لقاء قوي في مواجهة الذهاب وحقق الفوز بهدف دون رد حمل توقيع المغربي أشرف بن شرقي، وسيبحث الزمالك عن الانتصار لتأكيد تفوقه على الفريق الكيني والتأهل لدور المجموعات عن جدارة واستحقاق، فريق الزمالك فضل السفر إلى الاسكندرية أول أمس ودخل في معسكر ببرج العرب لحين موعد اللقاء حتي يزيد تركيز الفريق.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق طلب من اللاعبين مواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق الفوز وتأكيد جدارته في الفوز والتأهل لدور المجموعات والمنافسة على اللقب في الموسم الجاري على الرغم من ان الفريق يمر بظروف صعبة للغاية في الموسم الجاري في ظل إيقاف القيد.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام توسكر

حراسة المرمى : محمد أبوجبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

موعد مباراة الزمالك وتوسكر والقنوات الناقلة لها

تتابعون مباراة الزمالك وتوسكر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينيتش، الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة الزمالك وتوسكر عبر موقعنا وأون تايم سبورت.

وفي الجانب الأخر سيبحث فريق توسكر الضيف في لقاء اليوم عن الانتصار وتعويض الهزيمة التي تعرض لها في اللقاء الماضي أمام الزمالك من أجل التأهل لدور المجموعات وقلب الطاولة على الزمالك، توسكر لم يظهر بالأداء المخيب على لاعبي الزمالك في لقاء الذهاب بينما ظهر بصورة متواضعة ولم يشكل أي خطور على مرمى الأبيض، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن تقديم أفضل عروضه أملا في تحقيق المفاجأة والاطاحة بالزمالك من البطولة الإفريقية.

تشكيل توسكر المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى : بريان بويري

خط الدفاع : هيلاري واندر – كالوس كيرنجي – أسيك امبوتش – دانيال ساكاري ماشيسو

خط الوسط : كلود سينجي – همفيري مينو اوشينج – شامي كيبوانا مويني – بونفيس موشيري

خط الهجوم : جوشا إبراهيم – جاكسون ايرونجو