تراند اليوم : الهيبة جبل الحلقة ٦ HD مسلسل الهيبة 5 الحلقة 6 HD مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة السادسة HD الهيبة الجزء ٥ الحلقة ٦ كاملة

تعرض قناة ام بي سي 1 الأحد 24/10/2021 مسلسل الهيبة الجزء 5 الحلقة 6 والتي تشهد أحداثاً مثيرة عقب مواصلة الدرك اللبناني البحث عن جبل شيخ الجبل بعد هربه من السجن في بيروت بعد القبض عليه بتهمة قتل مجموعة أخرى كانت مسئولة عن مقتل أخيه صخر.

مسلسل الهيبة الجزء الخامس دراما لبنانية تجميع ما بين الأكشن والاثارة وتعرض أحداثاً عن تجارة السلاح وصراعات النفوذ والمناطق وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والتهريب عبر الحدود بين لبنان سوريا.

ويعرض مسلسل الهيبة الموسم الخامس من يوم الأحد للخميس على عدة قنوات فضائية ومنصات شاهد VIP ومن هذه القنوات ام بي سي وام تي في وغيرها.

توقيت عرض المسلسل على قناة mbc1 من السبت إلى الخميس في الساعة17:00 الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة و تتم الإعادة مرتين في اليوم في الساعة 04:00 الرابعة صباحا و الساعة 01:00 الواحدة ظهرا.

الجدير بالذكر أن مسلسل الهيبة جبل الجزء الخامس بطولة تيم حسن، عبد المنعم عمايري، إيميه صيّاح، عبدو شاهين، والممثلة الكبيرة منى واصف، وإخراج سامر البرقاوي.