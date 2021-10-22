تراند اليوم : موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

تعرض قناة الفجر يومي الخميس والجمعية من كل أسبوع مسلسل قيامة عثمان الموسم الثالث والذي يدور حول صراغ الغازي عثمان مع الصليبين والمغول والخونة والجواسيس، وتبث قناة الفجر قيامة عثمان الجزء الثالث مترجم للعربية بعد عرضه يوم الأربعاء على قناة ATV التركية الساعة الثامنة مساءاً.

وقناة الفجر El Fadjer TV الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث هي قناة تلفزيونية جزائرية خاصة مقرها سيدي بلعباس تم إطلاقها في 11 أكتوبر 2015 من إنشاء الشيخ ابن حنفارة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية مترجم للعربية يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 في الأوقات التالية:-

8.30 مساءاً بتوقيت الجزائر.

10.30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

9.30 مساءاً بتوقيت القاهرة

الإعادة في اليوم التالي في الاوقات التالية:-

2.00 ظهراً بتوقيت الجزائر.

4.00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قناة الفجر الجزائرية El Fajr Tv على النايل سات

التردد 12034

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

القمر الصناعي النايل سات

الجودة SD

التردد 12130

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

القمر الصناعي عرب سات

مميزات الحصول على تردد قناة الفجر الجزائرية

تعد قناة الفجر الجزائرية 2021 واحدة من أفضل القنوات التي تهتم بالشأن الجزائري غير أنها تملك بداخل جعبتها الكثير من المسلسلات التركية والتي تلتف إليها أنظار المشاهدين في الشرق الاوسط، وإن أكثر ما يجعل المشاهد يلتفت ببصره ناحية قناة الفجر الجزائرية هي في ما تقدمه من محتوى جيد، وذلك

تقدم قناة الفجر الجزائرية محتوى جيد يحترم عقل المشاهد ويحافظ على الحياء ويمنع من اختيار المسلسلات ذات السمعة السيئة. تقوم بتقديم العديد من المسلسلات الجزائرية. تعمل على تغطية كاملة وشاملة للعديد من الأحداث الرياضية في الجزائر والوطن العربي. تقوم بتقديم الكم الكبير والهائل من المسلسلات العربية والتركية وعرضها على المحتوى للمشاهد العربي في الوطن العربي بأكمله. هي قناة شاملة وكاملة تستهدف العديد من المشاهدين من خلال ما تقدمه من الكثير من البرامج المميزة والتي تعمل على تقديم محتوى هادف يحافظ على عقلية المشاهد من العبث.

برامج قناة الفجر الجزائرية

تقوم قناة الفجر الجزائرية في عرض العديد من البرامج المميزة وهو ما خلق لها قاعدة شعبية قوية مكنتها من التواجد داخل البيوت العربية بسبب ما تقدمه من برامج عامة لكل ما يحتاجه المشاهد ويبحث عنه، ومن تلك البرامج:

البرنامج الرائع كاميرا كاشي والذي استطاع أن يحظى بنسبة كبيرة من المتابعة من خلال مشاهدون كثيرون، وذلك لما تحتويه من حلقات مميزة ورائعة.

البرنامج المميز الشهير الغاز من الجزائر وهو واحد من افضل البرامج التي لاقت كثير من المشاهدة والشهرة والنجاح.

مسلسلات قناة الفجر الجزائرية

تعد مسلسلات قناة الفجر الجزائرية هي البذرة التي تقوم عليها القناة، كما أنها من الدعائم الركيزة التي تقوي البنيان العظيم للحصول على تردد قناة الفجر الجزائرية، وتعد المسلسلات التي تقدمها قناة الفجر هي من أفضل المسلسلات الموجودة على الساحة العربية خصوصاً تلك المسلسلات التركية المترجمة إلى العربية والتي يحب المشاهد العربي مشاهدتها، ومنها: