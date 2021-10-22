تراند اليوم : نتائج السبر الترشيحي 2021 .. نتائج السبر الترشيحي في سوريا 2021 حسب الاسم علمي وأدبي

يبحث طلاب وطالبات البكالوريا في سوريا للعام 2021 عن نتائج السبر الترشيحي 2021 سبر المعلومات لجميع طلاب البكالوريا علمي وادبي مباشرة من موقع وزارة التربية والتعليم السورية ، نتائج سبر الترشح للبكالوريا في سورية والتي تقوم وزارة التربية والتعليم السورية بنشرها على موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت موقع وزارة التربية السورية فقد تم بدء المرحلة الاولي من توزيع الدرجات الخاصة بكل طالب نتائج اختبار الترشح للثانوية العامة بالمحافظات السورية دمشق ,ريف دمشق ,القنيطرة ,درعا ,السويداء ,حمص ,حماه ,حلب ,إدلب ,اللاذقية ,طرطوس ,دير الزور ,الحسكة ,الرقة ، نتائج سبر البكالوريا سوريا دورة 2021 .

اصدرت وزارة التربية السورية اعلان ظهور نتائج سبر البكالوريا دورة 2021 اختبار الترشح للثانوية العامة، وذلك بعد انتهاء الوزارة من اداء الاخبارات لاعلان نتائج فحص الترشح علي موقع النتائج لجميع طلاب الفرع العلمي والادبي، ويتم الاستعلام عن نتائج سبر برقم الاكتتاب والاسم غبر رابط موقع وزارة التربية السورية .

وتم الاعلان عن نتائج ترشح البكالوريا 2021 بمختلف المحافظات السورية في دمشق ,ريف دمشق ,القنيطرة ,درعا ,السويداء ,حمص ,حماه ,حلب ,إدلب ,اللاذقية ,طرطوس ,دير الزور ,الحسكة ,الرقة، كما جاء في اعلان الوزارة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للتنبية علي جميع الطلاب المتقدمين للترشح من معرفة نتائج سبر البكالوريا سوريا دورة 2021.

وعلي جميع الطلاب السوريين الكشف عن نتائج امتحان الفحص الترشحي لعام 2021 من خلال موقع moed.gov.sy واختيار الفرع وكتابة رقم الاكتتاب والضغط علي بحث لاظهار نتيجة سبر السوريا ومعرفة حالة الترشح للثانوية العامة لابناء الوطن السوري للفرع العلمي والادبي.

يمكنك الاستعلام عن نتائج سبر البكالوريا سوريا دورة 2021 من خلال الرابط التالي moed.gov.sy وزارة التربية والتعليم السورية، ويتم الاستعلام عن نتائج الفحص برقم الاكتتاب والمحافظة والفرع لجميع الطلاب والطالبات في سوريا.