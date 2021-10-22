تراند اليوم : فضايح البنات في فعاليات موسم الرياض

فضايح البنات في فعاليات موسم الرياض حديث الشارع السعودي والعربي عقب ظهور ألاف حالات التحرش بالفتيات في موسم الرياض 2021 والذي جمع أكثر من 750 ألف شخص بمكان واحد مما إستدعى بالنشطاء السعوديين لاسيما من فئة النساء إطلاق مطالبات بتخصص أيام للسيدات فقط في فعاليات موسم الرياض بمنطقة على وسم ونتر وندر لاند.

فيما طالبت نساء سعوديات على إثر فضايح البنات في فعاليات موسم الرياض بإلغاء موسم الرياض وغردوا بأن أموال الشعب وضرائبه يجب أن تصرف لتتحسن بها الخدمات وكمساعدات للعاطلين عن العمل وبناء المستشفيات.

فضايح موسم الرياض كانت مقصرة على الاحتكاكات المباشرة والألفاظ فيما ظهر أبطال العالم في المصارعة لأول مرة مرتدين ملابس واسعة وغير فاضحة وهو ما رحب به مواطنون سعوديون.