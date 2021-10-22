تراند اليوم : لماذا تقرأ الممثلة الأميركية ليندساي لوهان القرآن ؟

واشنطن / المشرق

قالت الممثلة ومطربة البوب الأميركية، ليندساي لوهان، إنها إنسانة متفتحة وتواظب على قراءة القرآن واكتشاف معانيه.

وشوهدت لوهان، خلال العام الماضي، وهي تحمل نسخة من القرآن في يدها بأحد مراكز رعاية الأطفال في نيويورك.

وأضافت لوهان في مقابلة مع صحيفة "ذا صان"، إنها لم تنته بعد من قراءة القرآن بعد، بالنظر إلى طول سوره وآياته.

وأشارت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما، إلى أن الصورة المقدمة عن القرآن في الولايات المتحدة تختلف عن الواقع.

وعوقبت الممثلة، العام الماضي، بقضاء 125 ساعة من العمل التطوعي، على خلفية حادثة سير، كما خدمت سنة 2010، مدة 14 يوما في مركز سجني بسبب قيادتها في حالة سكر.

واختارت الشقيقة الصغرى للممثلة، وهي آلي لوهان، بدورها طريق الروحانيات، واتجهت إلى البوذية، فيما لا تزال وسائل إعلام غربية تتساءل: هل تعتنق ليندساي الدين الإسلامي يوما، إسوة بنجوم كثر؟- "سكاي نيوز"