تراند اليوم : هيفاء وهبي تحبس مُنتجا 7 سنوات

لقاهرة ـ مشرق نيوز

قضت المحكمة بحبس المنتج عاطف كامل 7 سنوات في قضايا شيكات بدون رصيد أقامتها ضده الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لعدم استلامها مستحقاتها المالية عن مسلسل “كلام على ورق”، رغم النجاح الكبير الذي حققه العمل بعد عرضه.

ولم يلتزم المنتج بسداد مبالغ مالية في 5 شيكات أصدرها لصالح هيفاء وهبي العام الماضي، حيث رفض البنك الشيكات التي وقعها المنتج خلال التصوير.

وقضت المحكمة لهيفاء بالحصول على المبالغ المالية التي وردت في الشيكات بالإضافة إلي تعويض مالي عن تأخر حصولها عليها، فيما أكدت المحكمة في حيثيات رفض المعارضة التي قدمها كامل على أحكام الحبس إلى اطمئنان المحكمة للأسباب التي صدر بموجبها حكم أول درجة وسلامة الإجراءات القانونية.