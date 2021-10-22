تراند اليوم : ماجدة الرومي: فلسطين لنا مهما طال الزمن وعربد الشر

بيروت / المشرق

قالت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، في منشور عبر صفحتها على موقع الفيس بوك، إن "فلسطين العربية لنا مهما طال الزمن وعربد الشر".

وأكدت الفنانة الرومي، لمناسبة الذكرى العشرين لمجزرة قانا، التي ارتكبتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في 18 نيسان عام 1996 بقصفها المدنيين الذين لجأوا إلى مقر قوات الأمم المتحدة في بلدة قانا اللبنانية هرباً من الاعتداءات الإسرائيلية، أن "الحق سيعود لأهله مهما طال الزمن".

وأضافت الفنانة اللبنانية أن "دم الشهداء يشفع لنا لدى رب كل الناس، ويسأله باسم الحق التدخّل لنصرة الحق، نعم لا بدّ وأن يعود الحق إلى أهله ذات يوم، مهما طال الزمن وعربد الشر لأن الله عادل.. ولبنان لنا وفلسطين العربية لنا والجولان السوري لنا، رغم من بالأمس نَطَقَ كُفراً.. ولكفرِهِ عدالة لا بد آتية".

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