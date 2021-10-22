تراند اليوم : ماذا يحصل للجسم عند الضغط على الاصابع لدقيقتين؟

لندن ـ مشرق نيوز

إذا كنتم تعانون من القلق والكآبة والتوتر جريوا تقنية “جين تشين جيستو” القديمة، وتقوم على أن تشدوا بلطف أو أن تضغطوا بلطف على كل إصبع لبضع دقائق بشرط ان تجلسوا بوضعية مريحة، وذلك لأن كل إصبع مرتبط بحالة نفسية مختلفة.

وأظهرت دراسة أجرتها ماري بورمستر الولايات المتحدة أن هذه التقنية اليابانية القديمة تساعد الاشخاص في معالجة انفسهم من الالم والتوتر.

إليكم الطريقة:

الإبهام: الضغط على الابهام يزيل الهمّ والقلق

السبابة (الإصبع الثاني): إذا كنتم تشعرون بالخوف اضغطوا على السبابة فيزول.

الإصبع الأوسط: بالضغط على الاصبع الاوسط بلطف يساعد في خفض الغضب

البنصر (الإصبع الرابع): الضغط بلطف على هذا الاصبح بشكل متكرر يساعد في إزالة الحزن، والحداد، والشعور بالذنب

الخنصر (الإصبع الأصغر): يزيد الضغط على الاصبع الصغير الثقة بالنفس، ويمكن اللجوء لهذه الطريقة في حالة النقص في تقدير الذات وضعف الثقة بالنفس.