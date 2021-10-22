تراند اليوم : الطفلة المغربية مريم.. بطلة لتحدي القراءة العربي

كرم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الثلاثاء، الطفلة المغربية مريم أمجون بطلة لتحدي القراءة العربي في دورته الثالثة.

وأبدت مريم البالغة من العمر 9 سنوات فرحتها الكبيرة بلقب تحدي القراءة العربي، وأعربت عن شكرها للشيخ محمد بن راشد على هذه المسابقة، وقالت إن المبادرة "نمت لديها الفضول المعرفي وأغنت عقول مئات الطلاب العرب".

واستطاعت الطفلة أن تبلغ المرحلة النهائية للمسابقة بعد أن تفوقت على أكثر من 300 ألف تلميذ وتلميذة في المغرب، وعلى 16 متسابقا في الدور نصف النهائي، و5 متسابقين نهائيين.

وتم الإعلان عن فوز مريم خلال حفل كبير أقيم في دار دبي للأوبرا، وستحصل المتوجة على جائزة مالية قدرها 500 ألف درهم.

وحظيت مريم بإشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، وقال معقلون إنها استطاعت أن تهدي بلدها "لقبا علميا وثقافيا" وهي في سن مبكرة.

واقترح المشيدون بمريم تخصيص استقبال حافل لها بعدما قدمت مشاركة مبهرة وفصيحة في المسابقة العربية الكبيرة.