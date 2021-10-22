تراند اليوم : اكتشاف علمي مثير بشأن بيض الديناصورات

كشف علماء أن بعض الديناصورات وضعت بيضا ملونا ومرقطا ومنقطا ويتميز بأشكال رائعة من اللونين الأزرق والبني، في اكتشاف قد يخالف فكرة أن بعض هذه السمات الاستثنائية نشأت مع الطيور.

ورصد تحليل شمل 12 من حفريات قشور بيض ديناصورات من أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية، نفس اللونين الموجودين في بيض الطيور الملون، في مجموعة من الديناصورات تسمى يومانيرابتوران، والتي تتضمن ديناصورات معروفة آكلة للحوم مثل فيلوسيرابتور والديناصورات الصغيرة ذات الريش والتي تعتبر أسلاف الطيور.

وقالت عالمة الحفريات بجامعة ييل جاسمينا وايمن، والتي قادت فريق الدراسة المنشورة بدورية نيتشر "اكتشفنا أن لون البيض ليس سمة مميزة للطيور في زمننا المعاصر، لكنه تطور في أسلافها من الديناصورات غير الطائرة."

وأضافت "دراستنا تغير بشكل جذري فهمنا لتطور لون البيض وتضيف لون الأعشاش الديناصورات في العالم الجوراسي الحقيقي".

وتطورت الطيور من ديناصورات يومانيرابتوران في العصر الجوراسي. وأقدم طائر معروف يدعى أركيوبتركس وعاش قبل حوالي 150 مليون سنة في ألمانيا.

وكانت ديناصورات يومانيرابتوران، وهي جزء من مجموعة أكبر من الديناصورات آكلة اللحوم ذات القدمين، بشكل عام صغيرة وتشبه الطيور ومغطاة بريش ملون.