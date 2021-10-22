تراند اليوم : تعرّف على 8 نصائح لعلاقة زوجية هادئة

منوعات / الخليج 365

العلاقة الزوجية تشهد مراحل عديدة من وقت لآخر، وتراجع في مشاعر الحب؛ خاصة مع زيادة مشاغل الحياة اليومية، وقدم موقع “فري ويل مايند” الإلكتروني، مجموعة من النصائح البسيطة للحفاظ على علاقة زوجية مميزة مع شريك حياتك.

الاحترام: يستحق شريك حياتك منك التقدير والاحترام ، مع وضع دومًا الصفات الجيدة التي يتمتع بها في اعتبارك ولا تركز كثيرًا في العيوب.

المشاركة والتواصل الدائم مع شريك حياتك: يمنحه الشعور بالحميمية؛ خاصة عندما تتحدثا سويًا عن مصالحكما وأحلامكما وتوقعاتكما.

شارك توقعاتك المالية: من المهم والمفيد لعلاقتك مع شريك حياتك، أن تتفق معه على ميزانية محددة وواضحة للتعامل مع المصاريف اليومية ، اترك لها مساحة من الحرية فمن الضروري أن تمنح زوجتك مساحة من الحرية كي تمضيها وحدها أو مع عائلتها أو أصدقائها،

اهتم بمظهركما: يريد الزوج أن تكون زوجته بأفضل مظهر دائمًا، كذلك تتمنى الزوجة أن يعتني زوجها بمظهره وأناقته دائمًا.

لا تركز كثيرًا في أخطائها: عليك أن تتعلم مسامحة زوجتك وتتجاوز أخطائها، طالما كانت بسيطة ولا تهدد حياتكما الزوجية.

لا تفرض سيطرتك: لا تفرض سيطرتك على زوجتك فالعلاقة الزوجية قائمة على التعاون والحب.

المجاملة: عليك أن تحرص دائمًا على تبادل عبارات الحب لزوجتك، ووجه لها الشكر على أي عمل تقوم به في المنزل، فالكلمة الطيبة تعزز وتطيل من عمر العلاقة الزوجية.