تراند اليوم : قفزة هائلة لجواز السفر الإماراتي بأحدث تصنيف عالمي

حقق جواز السفر الإماراتي قفزة كبيرة في أحدث تصنيف عالمي يعتمد على عدد الدول التي يمكن أن يدخلها حامل الجواز من دون الحصول على تأشيرة، أو الحصول عليها عند الوصول إلى المطار.

وقال الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على تويتر إن "الجواز الإماراتي يصعد للمرتبة الرابعة عالميا بحسب تصنيف موقع باسبورت إيندكس".

وأضاف المكتب في تغريدته، الأربعاء، أنه بات الآن بمقدور حاملي الجواز الإماراتي "الدخول إلى 162 دولة في العالم دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة".

وكان جواز السفر الإماراتي يحتل المركز التاسع بين أقوى جوازات السفر على مستوى العالم، حتى مطلع سبتمبر الماضي، وفق موقع "باسبورت إيندكس".

وكان مسموحا حينها لحاملي جواز السفر الإماراتي بدخول 157 دولة دون إصدار تأشيرة مسبقة، من بينها 112 دولة يمكن دخولها دون تأشيرة، و45 دولة تصدر التأشيرة عن الوصول إلى أحد مطاراتها.

ولا تزال سنغافورة تتصدر قائمة الدول الأقوى في جوازات السفر، بحسب التصنيف الجديد، وتتشارك معها المرتبة ذاتها ألمانيا، تليها الدنمارك والسويد و9 دول أخرى في المرتبة الثانية نفسها.