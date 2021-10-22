تراند اليوم : مصر.. ألبوم شيرين الجديد ممنوع "بأمر الرقابة"

في قرار يهم الكثيرين من عشاقها أعلنت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، الثلاثاء، أنها أوقفت طرح ألبوم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجديد في الأسواق.

وأكدت الهيئة في بيان، أن قرار منع طرح ألبوم "نساي" للفنانة شيرين، جاء عقب "مخالفات جسيمة" ارتكبتها الشركة المنتجة للعمل "نجوم ريكوردز"، بالإضافة إلى شركات توزيع الألبوم.

وأضاف البيان أن "الشركات المنتجة لم تحصل على الموافقات والتراخيص اللازمة من الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بالعرض العام سواء بالنسخ أو الطباعة أو الدعاية والإعلان والبيع والتداول".

وتقدمت شركة "نجوم" للإنتاج الفني بشكوى ضد الفنانة شيرين، بسبب فسخها عقد التعاون مع الشركة بطريقة وصفتها الأخيرة بأنها "غير قانونية".

في المقابل تقدمت الفنانة شيرين بشكوى ضد الشركة المنتجة أمام هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وفي حال إصرارها عليها ستكون مطالبة بدفع 4 ملايين جنيه مصري تعويضا للشركة حسب تقارير.

وذكرت مصادر فنية مصرية أن شيرين تعاني حاليا من إصابة في الأحبال الصوتية، مما منعها من إحياء بعض الحفلات الخارجية، لا سيما في أوروبا.

وأكدت شيرين أن إلغاء هذه الحفلات جاء لأسباب "قهرية"، دون أي توضيح.