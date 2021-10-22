تراند اليوم : مقتل "رجل دين" أميركي بإطلاق نار في الكاميرون

أفادت مصادر طبية وأمنية في الكاميرون بمقتل رجل ديني أميركي، الثلاثاء، في شمال غرب البلاد الذي يشهد نزاعا بين مقاتلين انفصاليين والجيش.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر إن تشارلز ويزكو "توفي متأثرا بجروحه"، بعد تعرض سيارته "لإطلاق نار" الثلاثاء في بامبوي ضاحية عاصمة بامندا.

وتشهد المنطقتان الناطقتان باللغة الإنجليزية في الكاميرون نزاعا منذ عام بين الانفصاليين الذين يطالبون بالاستقلال والجيش الكاميروني.

وكتبت ستيفاني فيسكو زوجة رجل الدين تشارلز ويزكو على فيسبوك "زوجي العزيز تشارلز هو الآن مع المخلص الذي يعبده ويخدمه بإخلاص منذ سنوات عديدة".

وفي واشنطن، أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالاديانو "وفاة مواطن أميركي في بامندا".

والخميس الماضي، قُتل مدرس من جامعة بامندا في المنطقة نفسها.