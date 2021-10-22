تراند اليوم : نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 ,,, رابط نتائج الشهاده الاعداديه ليبيا 2021- 2022

رابط موقع نتائج الشهادة الاعدادية و الثانوية في ليبيا 2021 في المنطقة الشرقية الدور الاول من خلال منظومة وزارة التربية والتعليم الليبية نتيجة الشهادة الاعدادية و من منظومة الامتحانات 2021 وستكون نتائج الشهاده الثانويه 2021 ايضا متاحة على الرابط http://results.moel.ly .

ويمكن الاستعلام عن نتائج الإعدادية في ليبيا 2021 برقم الجلوس و القيد الدور الاول ولا يتوفر بالاسم من خلال الرابط المرفق أدناه الخاص بموقع منظومة الامتحانات في ليبيا التابع لوزارة التعليم الليبية بالمنطقة الشرقيه http://natija.moel.ly .

ويمكنكم معرفة نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2021 برقم الجلوس والقيد على موقع وزارة التربية والتعليم الليبية في شرق و جنوب ليبيا لجميع المناطق في بنغازي و طبرق و الكفرة و الجفرة و بني وليد و ترهونة و سرت و اجدابيا و البيضاء و صبراتة و صرمان و المرج و درنة والتي تشمل نتائج الصف الثالث الاعدادي الشرق 2021.