تراند اليوم : مسلسل بربروس الحلقه 6 .. مسلسل بربروس الحلقه ٦ مترجمة للعربية HD مسلسل البربروس الحلقة 6 مترجم كاملة

تدور احداث المسلسل حول شخصية مشهورة آنذاك، والذي يدعي بخير الدين بربروس، حيث لمع نجم خير الدين بربروس في عهد السلطان سليم الأول، في العهد العثماني، والذي يعرف علي انه خضر بن يعقوب، ولقب بعدة القاب منها خضر ريس، ولكن الاسم الذي اشتهر به هو خير الدين، حيث يعود لقب بربروس نسب الي اللقب الذي منح إياه الأوروبيين، والذي يعرف في اللغة الإنجليزية، علي انه ذو اللحية الحمراء، حيث تدور احداث المسلسل حول القبطان او قادة الاساطيل العثمانية، خير الدين بربروس، الذي ارتبط اسمه بالجهاد البحري، والذي أسس من خلال عمله في الجهاد البحري امبراطورية عثمانية، والذي ساهمت في سيادة الإمبراطورية العثمانية علي البحر الأبيض المتوسط، من خلال خوضه العديد من الغزوات البحرية، وإنقاذ عشرات الالاف من البشر من الاضطهاد الاسباني، والموريكسيين في ذلك الوقت، بالإضافة الي قيامه بتحرير الجزائر من الحكم الاسباني، والذي تولي بعدها خير الدين بربروس ولاية الجزائر، حيث يعتبر خير الدين بربروس من الأوائل الذين وضعوا نظام السياسة البحرية العثمانية، بالإضافة الي نظام احواض بناء السفن العثمانية، وبالتالي فان المسلسل تتمحور قصته حول إنجازات خير الدين بربروس، والذي ساهم في توحيد توسعة حدود سيادة الإمبراطورية العثمانية.

موعد عرض مسلسل بروبروس التركي

يبحث العديد من المتابعين للمسلسلات التركية، عن موعد عرض مسلسل بربروس التركي، والذي يعتبر من اهم المسلسلات التركية التاريخية، والذي يحكي قصة واقعية تاريخية عن شخصية تركت بصمة مهمة في التاريخ العثماني، والذي يتناول قصة خير الدين بربروس، والذي يعتبر من اهم الشخصيات التي تركت بصمة ملفتة في العهد العثماني، حيث يقوم بإخراج المسلسل المخرج التركي الشهير تايلان بيرادلار، وتم كتابة السيناريو للمسلسل، من خلال مجموعة مميزة من الكتاب والمؤلفين، وهم جنيد ايسان، واوزان اكسونغور، واوغوز اياز، حيث يقوم بأداء الأدوار المهمة في المسلسل، من خلال الفنان الشهير انجين التان، دوزياتان واولاش، تونا استبه، حيث من المرجح عرض المسلسل في شهر سبتمبر من العام 2021، ولكن لم يتم ترجيح يوم محدد لعرض المسلسل، والذي يعتبر من المسلسلات التي ينتظرها العديد من المتابعين، متشوقين لمتابعة المسلسل، المزعم عرضه في شهر سبتمبر للعام 2021.

قصة مسلسل بربروس التركي، تعتبر قصة مسلسل بربروس التركي من القصص التركية القديمة، التي تحاكي ماضي لفترة وحقبة زمنية محددة، والتي تتحدث عن قصة بحار تميز ببراعته اثناء الإبحار، حيث عرف ببطولاته التي قام فيها من خلال الجهاد البحري في العهد العثماني، والأعمال التي قام فيها والتي قامت بتخليد السيادة العثمانية في البحر الأبيض المتوسط والعالم بشكل عام.

ويأتي النجم التركي إنجين ألتان دوزياتان المعروف بشخصية أرطغرل في المسلسل الشهير "قيامة أرطغرل" إلى جماهيره في المسلسل الجديد بشخصية القائد خير الدين بربروس.

مواعيد مسلسل الإخوة بربروس على اليرموك، وهي كالتالي:

موعد العرض لمسلسل بربروس

الساعه 6.00 مساءاً بتوقيت جرينتش

الساعة 7.00 مساءاً بتوقيت دول المغرب العربي

الساعه 8.00 مساءاً بتوقيت مصر

الساعة 9.00 مساءاً بتوقيت الاردن والسعودية والعراق

الساعه 10.00 مساءاً بتوقيت الإمارات

مسلسل بربروس متى يعرض الاعادة

تعرف على مواعيد إعادة عرض مسلسل بربروس barbaros التركي عبر قناة اليرموك من خلال ما يأتي:

يتم بث موعد إعادة مسلسل بربروس : يوم الأحد من كل اسبوع

الساعة 9.00 صباحاً بتوقيت جرينتش.

الساعه 10.00 صباحاً بتوقيت دول المغرب العربي.

الساعة 11.00 صباحاً بتوقيت مصر.

الساعه 12.00 ظهراً بتوقيت الاردن والسعودية والعراق.

الساعة 1.00 ظهراً بتوقيت الإمارات.

ملخص قصة المسلسل التركي خير الدين بربروس

ستدور أحداث قصة مسلسل بربروس عن حياة بربروس خير الدين باشا، الذي صنع إمبراطورية لا تُنسى للإمبراطورية العثمانية والذي ضمن السيادة العثمانية في البحر الأبيض المتوسط وكان من أكبر مؤيدي خير الدين بربروس أخيه عروج بربروس الذي تمكن من السيطرة على جميع السواحل، ويتحدث المسلسل عن قصة الجهاد البحري لعروج وخير الدين بربروس في عهد السلطان سليم الأول، ويعتبر خير الدين بربروس هو قبطان باشا وقبطان بحر الإمبراطوية العثمانية.

طاقم العمل مسلسل بربروس Barbarossa

شارك عدد كبير من كبار ابطال نجوم ونجمات الفن التركي في هذا العمل الفني الدرامي ومن أشهر الممثلين فيه:

الفنان أولاش تونا اسبه في دور القبطان خير الدين بربروس.

أنجين ألتان دوزيتان في دور القبطان عروج بربروس.

الفنان يتكين ديكينجلار في دور اسحاق.

جائز توبشو في دور إلياس.

بهاديريني شهيرلي أوغلو.