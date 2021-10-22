تراند اليوم : توب شيف الموسم الخامس الحلقه 2 .. توب شيف الموسم الخامس الحلقه الثانيه

توب شيف الموسم الخامس الحلقه 2 مشاهدة ينتمي برنامج Top Chef إلى جودة برامج تلفزيون الواقع التي دخلت العالم العربي في العقدين الماضيين بطريقة مهمة مع انتشار القنوات الفضائية وتنوعت هذه البرامج بين برامج الغناء والمسرح والفن، وبرنامج Top Chef . متخصص في مجال الطبخ. يتكون البرنامج من ثلاث عشرة حلقة، يتنافس فيها 17 متسابقًا، تمكنوا من الوصول إلى المراحل النهائية من البرنامج بعد اختيارهم من بين مئات الأشخاص من مختلف الدول العربية الذين يحبون ويتخصصون في الطبخ، وفي كل حلقة من حلقات الأسبوع يتم اختيار واحد من يغادر المتسابقون حتى الحلقة الأخيرة التي يتنافسون فيها. هناك متسابقان أخيران للحصول على لقب Top Chef، حيث يقدم المتسابقون في كل حلقة الأطباق المطلوبة في التحديات، وتختار لجنة التحكيم الأفضل بين المتقدمين في من حيث الذوق، والتقديم، والمكونات المستخدمة في تحضير الطبق، ونسبة كل مكون وإبداع الشيف عند تقديم الطبق وإعطاء الملاحظات للمتسابقين من أجل تقديم الأفضل في التحديات التالية، وقيمة جائزة Top Chef هي خمسون ألف دولار بالإضافة إلى العديد من المسابقات العالمية التي تختلف من إصدار إلى آخر.

مواعيد عرض برنامج توب شيف الموسم الخامس 2022

برنامج Top Chef، في موسمه الخامس، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، سيبث على كل من MBC 1 و MBC Iraq. التواريخ المخطط لها لعرض البرنامج هي:

موعد برنامج Top Chef على MBC1 : كل أربعاء الساعة 9:30 مساءً بتوقيت السعودية، 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش.

موعد عرض برنامج Top Chef على قناة MBC العراق: كل أربعاء الساعة 11 مساءً بتوقيت العراق – 8 مساءً بتوقيت غرينتش.

يتم عرض حلقات برنامج Top Chef على منصة شاهد الإلكترونية.

لجنة تحكيم برنامج توب شيف

تتكون لجنة تحكيم Top Chef من ثلاثة من أشهر الطهاة من الدول العربية والعالم والذين يقومون يوميًا بتقييم الأطباق التي يقدمها المشاركون لاختيار الأفضل بينهم، وهم:

الشيف العالمي بوبي تشين.

الشيف السعودي منى موصلي.

الشيف اللبناني مارون شديد.

كما تستضيف كل حلقة من حلقات البرنامج حكماً من الحكام الحاصلين على نجمة ميشلان في مجال تقديم التحدي، لتقييم التحديات المقرر إجراؤها في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية خلال حلقات العرض.

ميزات برنامج توب شيف 5

أعلنت الشيف السعودية منى موصلي، عن تقديم برنامج Top Chef في نسخته الخامسة من داخل المملكة العربية السعودية، حيث يهدف هذا الموسم إلى التعريف بجمال المملكة العربية السعودية، والتعرف على جوانب الجمال التي تتمتع بها المملكة، والتعرف على الأشياء الجيدة التي تخرج من أراضيهم، حيث تتنوع أفكار التحدي في أماكن مختلفة داخل المملكة، وستقوم البرمجة في كل حلقة بإلقاء الضوء على مكان معين داخل المملكة أو منتج معين من تشتهر مناطق المملكة بها، فضلاً عن تقديم أطباق من التراث السعودي يمكن أن تشق طريقها إلى المأكولات العربية والعالمية، كما أكد الشيف. قال بوبي شين إنه أثناء تصوير حلقات برنامج Top Chef، تعرفت على جانب جديد من المملكة لم يعرفه الناس بعد، وهو جزء مهم ومثير للغاية لاكتشافه الناس، وهو ما هم عليه تبحث عنه من خلال برنامج توب شيف.

تردد قناة MBC1 على نايل سات

تبث قنوات MBC عروضها على ترددات مختلفة لتصل إلى مشاهديها حول العالم، وفيما يلي ترددات قنوات MBC:

تردد قناة ام بي سي في دول الخليج العربي وليفانتي وتركيا على القمر الصناعي النايل سات E8WB:

التردد: 11470 الفئة: 8 غرب قطبية: عمودي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. الإصدار: DVB-S ، QPSK

تردد قناة ام بي سي في دول الخليج العربي والشام وتركيا على عرب سات بدر 7:

التردد: 11270 الفئة: 26 شرقا قطبية: عمودي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. الإصدار: DVB-S ، QPSK

تردد قنوات ام بي سي في غرب افريقيا على القمر الصناعي Nilesat E7WA:

التردد: 11559

الفئة: 7.3 غربًا

قطبية: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الإصدار: DVB-S ، QPSK

تردد قنوات ام بي سي في دول غرب افريقيا على القمر الصناعي عرب سات بدر 5:

التردد: 11284

الفئة: 26 شرقا

قطبية: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الإصدار: DVB-S ، QPSK

تردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq

يُذاع عرض Top Chef على قناة MBC العراق كل أربعاء. تبث قناة MBC العراق على النايل سات E7WA وعرب سات بدر 6 وتردداتها كالتالي:

تردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq على النايل سات:

التردد: 11315

الفئة: 7.3 غربًا

قطبية: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معلمة تصحيح الخطأ: تلقائي.

التحوير: QPSK / DVB-S

تردد قناة ام بي سي العراق على عرب سات بدر 6: