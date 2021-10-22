تراند اليوم : حظك اليوم توقعات الابراج اليوم الجمعة 22/10/2021 .. حظك اليوم في الحب والعمل والعشق

حظك اليوم توقعات الابراج اليوم الجمعة 22/10/2021 .. حظك اليوم في الحب والعمل والعشق التنبؤ بما هو حاصل في تِعداد الأيام المُقبلة من شهر فبراير يتمّ تسلِيط الضوء عليها من خلال ما يطرحه بوتقةٌ الفلكيين الذين يَرون في ديباجة الأمر الكثير من الجمال في التنبؤات والتي من الممكن أن تكون في صالح الفرد، وقد تكُون في غير صالحه، على كلٍ يبقى التساؤل حائمًا حول ما إذ كانت هذه توقعات جد عملية أم أنها ضرب من خيال، وحول هذا الأمر وذاك يَبقى الاهتمام في توقعات الابراج لشهر فبراير2022مترنحاً بإستجواب ما سوف تُفصِح عنه الأيام المُقبلة في تعداد شهر فبراير.

توقعات برج الحمل لشهر فبراير 2022

كوكبة من التوقعات تخُص برج الحمل لشهر فبراير، وهُو الشهر الثاني من شهور السنة الميلادية، ومن هذا القبيل نجد أنّ الاهتمام بما يخص كل مُتعلّقات شهر الحمل حاضرة في السطور التالية:

ماديًا: يتّضحُ في هذا البرج أن أيام الحظ في هذا الشهر (9 و19 و 22 و25 )، تغتنم في بداية الشهر فرصة تنقلك نقلة نوعية نحو تحسين وضعك المادي، ولكن قد تعود لنقطة البداية في تنفيذ هدف مادي تصًر إصرارًا كبيرًا على الوصول إليه وتنجح في تحقيقه في منتصف الشهر.

مهنيًا: قد تتلقّى هذا الشهر اتّصالات من خارج بلدك تُؤكّد لك تأمين فرصة عمل تساعدك على تحقيق طموح كافحت من أجله طويلًا فتشعُر بالسعادة ولكن في الوقت نفسه تجد أنك تقف على مفترق الطرق وتنظر بإرادة التغيير لما يجري حولك من أمور.

عاطفيا.. العازب: إذا كنت من مواليد العشرية الأولى (من 21ــ 31مارس ) تشعر في بداية الشهر بالاستغراب بسبب تصرفات الحبيب الغير مفهُومة وعدم اتزانه وتغير مواقفه ولكن في منتصف الشهر تزداد ثقتك بنفسك بعد أن تعلمت أهمية الحب النقي والناجح.

توقعات برج الثور لشهر فبراير 2022

وبرج الثور هو المَحطّة التالية التي نجدُ فيها تناظر في الاهتمام وتعاطي مع المنتوجات التي يطرحها في خضَمّ ما نتعارف عليه ها هُنا، حيثُ التوقعات تفيد بأن هذا البرج له الكثير من الجمال والكثير من الاهتمام من جانبي الفلكيين الذين يقدمون لنا بوتقة من اجمل ما يكون من التوقعات الجديدة.

مادياً: التوارد ها هنا أن أيام الحظ في هذا الشهر ( 6و14 و 18 و 26 )، وربما يكون أمامك في منتصف الشهر عرض من احد الأشخاص لحل أزمة مالية تواجهك، ومن ثم ارفضه لأن هدفه استغلالك تحت ستار المساعدة خاصة وأنك ستكون قبل نهاية الشهر أمام فرصة ذهبية لتحسين وضعك والمادي، واغتنمها دون استشارة أحد لأنها سوف تنقلك نوعية إلى الأمام وسوف تحقق أمنية كانت بالنسبة لك حلما صعب المنال، ولكن كن حذرًا وواعيًا لبعض الأمور المادية التي تحاول حلها ولو على حساب عملك وصحتك ولا تنسى أن تتقي شر من أحسنت إليه.

رقم الحظ : 6

رقم الحظ : 6 مهنياً: حيثُ وتتوقف في بداية الشهر عن التعامل بمثالية مُطلقة مع الأحداث وتعود للواقعية وتخوض تجربة مُختلفة ومتميزة تقودك إلى النجاح، وتمُرّ بأفضل الأوقات وتمحي كل الأخطاء المهنية، وتصفي كل الخلافات السابقة مع زملاء العمل، وتفتح.

توقعات برج الثور لشهر فبراير2022للعازب والمتزوج

عاطفيًا.. العازب: إذا كنت من مواليد العشرية الأولى (من 21ــ 30 ابريل ) قد يطلب الحبيب منك هذا الشهر الارتباط فتشعر انك تحلق في عالم مختلف فيه السعادة ويخلو من عذاب الحب، ولكن شيئا ما يجعلك تتردد، احسم أمرك لأن حياة سعيدة وهادئة تنتظرك، واما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية (من1 ــ 10 مايو ).

المتزوج: تكتشف في الأسبوع الأول من الشهر أنّك كنت ساذجًا وطيب القلب في علاقاتك الاجتماعية وفهمك للآخرين وتعيد نظرتك للأمور وتبدأ بتغير كثير من المفاهيم التي كنت تؤمن بها وتغير سلوكك في تعاملك مع المحيطين، حيث وفي منتصف الشهر تتهرب من حَسم أمرٍ شَائك ومُزمن يتعلق بالعائلة ولكنك تعود لتواجهه بشجاعة وحِكمة .

توقعات برج الجوزاء لشهر فبراير 2022

وإلى الجوزاء كانَت المحطّات التنبؤية ماثِلة، وفي هذا الأمر نجدُ الكثير من الفلكيين الذين يرون أنّ هذا البرج بالأساس هو بُرج الملوك لما يحمله من إمتيازات لا تُقابلها إمتيازات أخرى في الأبراج الأخرى، وعلى هذا كان الفرق بين هذا البرج ومن سواه ماثل.

مادياً: وفي هذا البرج نجد أن أيام الحظ في هذا الشهر ( 5 و12 و 20 و25 )، تلعب الأحداث في بداية الشهر دورا هاما في حياتك العملية والمادية، حيث وتحظى بإمكانات مالية لتنفيذ مشروع كان حلما، هذا وتسيطر عليك فكرة التغيير الجذري بحياتك فتنطلق من الواقع واثقا من نجاح خطتك لاستثمار أموالك كي تحسن دخلك المالي.

رقم الحظ :5

رقم الحظ :5 مهنياً: هذا وتتخلص في مطلع الشهر من ورطة مهنية شائكة تسيء لنزاهتك ومصداقيتك بسبب بعض الصداقات التي لم تَجني منها إلّا التعب والمشاكل، وسوف تثبت في مُنتصف الشهر أنّك فوق الشبهات وتنال احترام الجميع، وتبدأ بالتخطيط لتدمير أي فشل تتعرض له، وتشعر بالسعادة الحقيقية في كل خطوة تقودك إلى ارتقاء سلم النجاح وربما تكون في نهاية الشهر قلقًا من أن تضيع منك فرصة هامة تتنافس عليها مع أحد الأشخاص، كن هادئًا وصبورًا وستحصل عليها بإذن الله.

اليوم الأفضل: الأربعاء.

توقعات برج الجوزاء لشهر فبراير2022للعازب والمتزوج

عاطفيا.. العازب: إذا كنت من مواليد العشرية الأولى(من 21ــ 30 مايو ) ربما يعيش مع بداية الشهر في داخلك صراع بين حبين وسوف تعيش حالة من الارتباك والاستغراب، واطمئن لأنه ومع بداية الأسبوع الثالث سينتصر الحب الأقوى الذي يحقق حلمك ببناء علاقة عاطفية قائمة على الحب والوضوح توصلك للارتباط دون استغلال، واما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية (من1 ــ 10 يونيو) قد تعيش في بداية الشهر حالة إحباط لفترة قصيرة تجعلك تجري تغيرات جذرية في حياتك العاطفية بعد أن تكتشف أن مسارها يسير بالاتجاه الخاطئ.

المتزوج: مع بداية الشهر تكُون أمام مبادرة إيجابية من الشريك تدخل التجدد إلى علاقتكم العاطفية وتنهي الخلافات البسيطة بينكما، حيثُ تَعيش فترة استثنائية ومميزة من العلاقة العاطفية معه وتجد لديه الأمان والاستقرار النفسي كما تنضج علاقتكما وتصل إلى مرحلة رائعة من الود والحب، ولكن في منتصف الشهر يظهر بداية خلاف معه نتيجة أزمة اقتصادية تواجه الأسرة وأيضا خلاف حول مستقبل أحد أفراد الأسرة الذي يحتاج لدعم مادي لتأمين مستقبله، حاول استعمال العقل والحوار لمعالجة أي أمر.

توقعات برج السرطان لشهر فبراير 2022

وسومٌ عديدة حملها برج السرطان الذي يتربّع على قمة أبراج الشهور التي تخص الفنانيين والمشاهير، إذ أنّ هَذا الشهر يتَواكب ويتثاقل بما يتنتغَّم به من توقعات مهنية ومالة واليوم الأفضل لهَذا الشهر بهذا البرج الذي يَقتنِيه العديد من الأفراد.

مادياً: يتضح كما المعطيات أنّ أيام الحظ في هذا الشهر ( 2 و12 و 22 و28 ) , تحاول في بداية الشهر الهُروب من مواجهة الواقع المادي الصعب والذي يتطلب جرأة وشجاعة لتحسينه وتكتشف أن أكثر الأصدقاء مع مَصالحهم دون اعتبار للوفاء، وقد يظلمك البعض كن جريئًا في مواجهة من يحاول ظلمك وضع أمامه الحقائق التي تجعله يشعر بالخجل من نفسه.

رقم الحظ : 2

رقم الحظ : 2 مهنياً: تنتهي هذا الشهر المعاناة التي واجِهتك وتجد أمامك آفاقًا جَديدة لتحسِين وضعك المهني ويَقفُ بجانبك الحظ ويزيل الصُّعوبات من طريقك ويُسهّل خطواتك نحو النجاح , ولكن عليك عدم الاستسلام أمام أي واقع سلبي يفرض عليك في الأسبوع الثاني من الشهر، كما وانهض وقاومه مستعملاً ذكائك وقوة شَخصيّتك وقدراتك الذاتية كي تبتسم لك الحياة وتفتح أبواب النجاح، وتبدأ بتنفيذ مشروع جديد بعقلية اقتصادية ناجحة معتمدًا على نفسك وقدراتك.

اليوم الأفضل: الاثنين.

توقعات برج السرطان لشهر فبراير2022للعازب والمتزوج

عاطفياً.. العازب: إذا كنت من مواليد العشرية الأولى (من 22يونيو إلى 1 يوليو ) ربما يكون أمامك أكثر من شخص للارتباط قبل منتصف الشهر لا تكون حائرا بين عقلك وقلبك وابحث عن التوازن بينهما بعد أن تفكر طويلا وأفضل وقت لاتخاذ قرارك هو خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر، واما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية (من2 ــ 11 يوليو) قد تعيش علاقة عابرة في بداية الشهر تقودك إلى الضياع في سراديب المغامرات الغير مضمونة النتائج.

المتزوج: تشعر بالقلق في بداية الشهر لأن علاقتك العاطفية مع الشريك تفقد حرارتها ، وتتحول تدريجيا إلى التعود والرتابة، كما تكون مقصرا في كثير من الواجبات الأسرية، حاول تلافي التقصير حتى لا ينعكس ذلك على نجاح الأسرة، وربما تكون في منتصف الشهر أمام مغريات من الصعب مقاومتها ولكنك تكون قويا ومخلصا وملتزما بأسرتك، وسوف يعود الاستقرار العاطفي والتفاهم والحب المتبادل مع الشريك إلى قوته قبل نهاية الشهر نتيجة أمر عائلي هام يسعد الأسرة.

توقعات برج الدلو لشهر فبراير 2022

إلى بُرج الدلو تحلُو الحِكاية، حَيثُ تَترنّح تارة وتظهر تارة أخرى، وفِي جملتها قوة لا نهاية لها أبدًا مع ترنّمات شهر فبراير البالغ بتعداد أيّامه ثماني وعشرون يومًا بتمام أو يزيد عن ذلك بقليل من الساعات كل أربع سنوات، وعلى كُلٍّ فيما يلي طرح لتوقعات برج الدلو.

مادياً: وفي هذا نجد أن أيام الحظ في هذا الشهر (4 و 14 و22 و25)، كما وتَسعى هذا الشهر للوصول لوض مادي أفضل أو الحصول على عمل أفضل لزيادة دخلك المادي بالرغم من وجود بعض الصعوبات التي قد تتعرض لها في بداية الشهر، هذات وتذكر بأنك تملك القدرة الكافية لإزاحة الحواجز من أمامك ولتحقيق طموحك المادي رغم محاولة بعض المقربين الوقوف ضد خططك المادية وأعمالك الاستثمارية، كن حذرًا وخاصة في منتصف الشهر في تعاملك مع المستجدات العملية التي تواجهك واستشر المُختصّين والمخلصين قبل اتخاذ قراراتك وابدأ في 20 من الشهر بتنفيذ مشروعك الذي خططت له طويلا وسيدر عليك أموالا جيدة، رقم الحظ :4

مهنياً: هذا وقد تكون في الأسبوع الأول من الشهر أمام بعض الصعوبات الغير متوقعة والتي تقف حائلًا أمام طموحك وأهدافك المهنية، كما وستتجاوزها بعد منتصف الشهر بفضل قوة إرادتك وصبرك ومساعدة أسرتك ثُمّ تدخل في فترة من الأعمال الهامة والمنسَجمة مع طموحك وتنجح نجاحًا جيدًا، وتتبدد الغيوم التي عكرت عليك حياتك في السابق وتتخذ قرارات ناجحة على الصعيد المهني وبتنفيذها تصل إلى أهدافك وطموحك.

اليوم الأفضل: السبت.

عاطفياً.. العازب: إذا كنت من مواليد العشرية الأولى (من 23يناير ــ 1 فبراير ) تتطور صداقتك مع احد الزملاء بالعمل إلى حب متبادل وتعيش أروع لحظات الحب وربما تصل علاقتكما إلى الارتباط قبل نهاية الشهر، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية (من 2 ــ 10 فبراير ) قد تفقد الثقة بالحبيب والأصدقاء نتيجة موقفهم من أزمة تواجهك في منتصف الشهر ولكنّك ستخرج منها أقوى وتبدأ في الأسبوع الرابع من الشهر علاقة عاطفية جديدة فيها الحب والإخلاص، وبينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ( من 11 ــ 19 فبراير) سوف تشعر برغبة بأن تتحرر من الحب الذي يسكن قلبك وان تنطلق لتعيش الاستقلالية والحرية بدون قيود وربما تنجح في نهاية الشهر.

توقعات برج الحوت لشهر فبراير 2022

لعلّ بُرج الحوت من أكبر الأبراج تصببًا للاهتمام من جانب الأفراد الباغِينَ التعرّف على ما في هذا الشهر من مفارقات لا تعدُوها أن تكُون مُفارَقات شكليّة فَقط، وإنّما مفارقات جوهرية بما يَحملُه هذا البرج من إطلالات مُميّزة قادرة على التغيير الفعلي لكل المتعلقات بشهر فبراير.

مادياً: أيام الحظ في هذا الشهر ( 7 و17و 24 و 28 )، هذا وتتجاوز هذا الشهر بعض الظروف المادية السلبية، والأمور المالية المعقدة بفضل ذكائك وقوة إرادتك وتستطيع قلب الموازين لمصلحتك، هذا وقد تجد أمامك في منتصف الشهر صفقة مغرية وأرباحها كبيرة، كما وادرسها بمساعدة الخبراء فربما يكون فيها الخير لك، أو ربما تجد أن وراءها عملية نصب واحتيال فالحذر الشديد مطلوب في هذه الفترة كي تسير على الطريق الصحيح متحديا كل من يقف بطريقك، وفي الأسبوع الرابع من الشهر تستلم أموالاً غير متوقعة وربما تكون من ارث.

رقم الحظ: 7

رقم الحظ: 7 مهنياً: تواجهك في الأسبوع الأول من الشهر بعض الصعوبات المهنية وتحاط بأمور تحتاج للحكمة، لا تقدم أي تنازل، وكن حازما في مواقفك، واستمر في توجهاتك العملية والمهنية وسوف تنتهي مرحلة الاستسلام والضعف واللامبالاة في نهاية الأسبوع الثاني من الشهر وتجد أنه لاشيء يمكن أن يقف حائلا أمام نجاحك وتقدمك المهني، هذا وتبدأ في الأسبوع الثالث من الشهر بالتحرك بالاتجاه الصحيح وتحصل على منصب جديد أو مهمة جديدة تؤهلك لتنفيذ أفكارك وآرائك وتقترب من الوصول إلى هدف سعيت من أجله طويلاً.

اليوم الأفضل: الخميس.

توقعات برج الحوت لشهر فبراير2022للعازب والمتزوج

عاطفياً.. العازب: إذا كنت من مواليد العشرية الأولى(من 20 فبراير ــ 1 مارس ) سوف تتخلى هذا الشهر عن علاقة عاطفية باتَت تشعرك بعدم التوافق مع الحبيب، وتبحث عن حب يشعرك بالاستقرار العاطفي وستنجح في نهاية الشهر في إقامة علاقة عاطفية جديدة تقودك للارتباط، وأما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية ( من 2 ــ 11 مارس) تكون هذا الشهر أمام عدة خيارات للارتباط، هذا واستمع إلى آراء الآخرين بحذر ولكن ارتبط بمَن يُملِيه عليك عقلك ومن ثم قلبك لأن وضعك العاطفي سيكون في أحسن حال إذا كان قرارك مدروسًا بعناية، وبينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ( من 12 ــ 20 مارس ) سوف تبحث عَن الحب الحقيقي بعد اكتشافك أنّ علاقتك العاطفية بدون أمل وقد تعجب في منتصف الشهر بشخص وتصادقه وإن أفضل وقت لإظهار حبك ومشاعرك نحوه هو في نهاية الشهر، وكن جريئاً وسوف تجد أنه يبادلك نفس الشعور.

توقعات برج الاسد لشهر فبراير 2022

الحكاية ها هُنا تُلخّصها الأمور الإيجابية التي تُحدّق بالكثير من الأفراد الذين هُم بالأساس من ضِمن برج الأسد ماثلين، وكيف لا يكون هذا الأمر وريد والعديد مِمّن يحمل في ثنايا نفسه الفضول للتعرف عما ينتظره في شهر فبراير.

مادياً: وإلى الحكاية ننسج العبارات حيث أيام الحظ في هذا الشهر (1 و11 و 21 و27 )، ومع بداية الشهر تنتهي فترة الاستسلام وتنفض عنك غبار الماضي، كما وترتاح نفسيا وتفكر بهدوء وتجد أمامك أكثر من فرصة لتسير بطريق العمل والثروة ولكن عليك معالجة بعض المواضيع المادية والعملية الضرورية والمستعجلة التي قد تصادفك في الأسبوع الثاني من الشهر، ويتوجب التنفيذ دون تباطؤ كي تتفادى أي تعقيد قد ينشأ في المستقبل، حيث يكون أمامك في بداية الأسبوع الثالث عدة خيارات لتحسين وضعك المادي وستنجح إذا استطعت توزيع وقتك وجهدك بشكل متوازن مع متطلبات المرحلة، حاول أن تختار العمل الذي ينقلك ماديا نقلة نوعية بالتدريج.

رقم الحظ :1

رقم الحظ :1 مهنياً: تحاول في مطلع الشهر تغير اتجاهك في المجال المهني على نحو جديد يرضي طموحك وتبحث عن ذلك وللأسف في الطريق الخاطئ بينما الطريق السليم أمامك، وربما تمر في منتصف الشهر بمرحلة مُتميّزة من مراحل حياتك المهنية فإذا وجدت نفسك في وضع مهني معقد في العمل فلا تلجأ إلى إيجاد المخرج عن طريق الحيلة وإذا كنت مخطئا صحح خطأك لأن الفرصة موجودة أمامك، وهذه الفترة تحتاج للصبر والتريث في تنفيذ أي مشروع، ومن المُفضّل أن تؤجل أعمالك وابتعد عن توقيع أي عقد أو أوراق رسمية حتى نهاية الشهر.

اليوم الأفضل: الأحد.

اليوم الأفضل: الأحد. عاطفياً.. العازب: إذا كنت من مواليد العشرية الأولى (من 23 يوليو ــ إلى 1أغسطس ) ربما تكتشف في بداية الشهر أنّ الحبيب مزاجي ومتقلب ويراوغ في إعلان حبكما وتحديد موعد الارتباط وتكتشف أن أفكاره عن الاستقلالية والالتزام لا تتفق مع قناعاتك فتعيش صراعًا بين حبك وبين رغبتك بالتحرر من أي ارتباط أو قيد, وقد يعجبك في نهاية الشهر شخص جدي يبحث عن الارتباط وعليك اتخاذ القرار الصائب، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية ( من 2 ــ 12 أغسطس ) قد تلف حياتك العاطفية في بداية الشهر الفوضى وعدم التركيز وتشعر بعدم الاستقرار العاطفي وتتعذب بالحب وتبحث عن الهدوء والأمان، وفي منتصف الشهر تعيش لحظات حب ومتعة مع الحبيب تغير نظرتك للحياة.

توقعات برج العذراء لشهر فبراير 2022

إلى برج العذراء كانَت الأعذار عن هذا الشّهر بجماله غير مطرُوحة، حيث إيجابيّة كاملة ومتكاملة في التحديثات التي تتوالى لتصِل في نهايتها إلى شهر فبراير الذي فيه الكثير من المواليد، وهذا الشهر بتعداد أيامه الثماني والعشرين فيه قوة في التنبؤات.

مادياً: نتلاقى لنجد أن أيام الحظ في هذا الشهر (5 و10 و 20 و28 )، حيث وتكون في بداية الشهر أمام أحداث متتالية تؤكد أن ضعفك وعدم متابعتك للأمور وطيبة قلبك هم الأسباب الرئيسية لاستغلال الآخرين لك وتقصير الحظ معك ،وعدم نجاحك على المستوى المادي، وانك تحتاج لإيقاظ مكامن قواك الذاتية التي طالما تمتعت بها كي تتحسن أمورك المادية، هذا وقد تخطئ في منتصف الشهر بتقدير الوسائل اللازمة لإنجاح مشروع عملت من أجله كثيرا كي يدر عليك أموالا جيدة، ولا ترتبك لأن ما حصل قد حصل، بل وهناك دائما مجالا لإصلاح أي خطأ، ثم أعد النظر في الأسباب واتخذ الترتيبات اللازمة لإنجاحه، وفي نهاية الشهر ستجد فرصة هامة وغير متوقعة لزيادة دخلك المالي ولإنهاء كل الأزمات المالية التي تمر بها.

رقم الحظ: 5

رقم الحظ: 5 مهنياً: مِمّا لا شك فيه أنّه سوف تنتابك في هذا الشهر قوة غير محدودة وتكون أمام كثير من الطموح والرغبة لصنع أشياء مُتميزة يتحدث عنها الجميع لدرجة أنك تشعر بالغرور وقد تواجه تحديات مهنية وعملية في الأسبوع الأول من الشهر، وتبحث عن وسائل التصدي لها وتنتصر عليها في منتصف الشهر بإرادتك القوية ومساعدة أحد الأصدقاء فتقدر متعة النجاح وتحمل أفكارا جديدة بناءة ومُميزة تقودك للسير في طريق العمل المثمر، حاول تطبيقها بالتدريج مستعينا بأحد أفراد الأسرة واستمع لآرائه وأفكاره.

اليوم الأفضل: الأربعاء.

اليوم الأفضل: الأربعاء. عاطفياً.. العازب: إذا كُنت من مواليد العشرية الأولى (من 23 أغسطس ــ 1 سبتمبر ) سوف تلتقي في بداية الشهر بالشّخص الذي انتظرته طويلًا وتشعر بأحاسيس ممتعة، هذا وتجد الوسيلة للتعبير عن إعجابك وتكتشف أنه يبادلك نفس الشعور وتتطور علاقتكما لتصل للارتباط في نهاية الشهر، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية ( من 2 ــ 12سبتمبر ) قد تصل علاقتك مع الحبيب إلى طريق شبه مسدود في منتصف الشهر وتقررا الابتعاد عن بعضكما البعض لفترة اختبار وقرار فتبحث عن شيء جديد ينقذك من الكآبة والإحباط وتضيع في بحر من اللامبالاة، ثم تعود لتصلح علاقتك مع الحبيب بعد أن تكتشف أنك لا تستطيع الابتعاد عنه، بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة (من 13 ــ 22 سبتمبر ) ربما تكتشف أن الحب أصبح عبأ على مسار حياتك، وتفقد الأمل بوصوله للارتباط ولكن قبل نهاية الشهر تلتقي مع شخص جدي يحلم بالارتباط بك فتغير نظرتك للحب.

توقعات برج الميزان لشهر فبراير 2022

برج الميزان أو ما يُسميّه الآخرين برج الميزان الأحمر واحد مِن الأبراج التي يحدُث فيها أمور فيصيلة ومَحطّات سامِقة في تعداد شهر فبراير الذي يتمركَز في المرتبة الثانية بتعداد الشهور الإثني عشر الميلادية، وتتزامن الإيجابيات مع برج الميزان مع ما تترنح به من تنبؤات.

ماديًا: وننوه إلى أنّ أيام الحظ في هذا الشهر (6 و10 و 16 و24 )، حيثُ وتَنتهي مع بداية الأسبوع الثاني فترة الضعف والأزمات المادية، كما وتُعيد النظر بأمورك المالية في منتصف الشهر وتضع أسلوبا جديدا لعملك، هذا وتجد الحلول الناجعة للأزمات المادية التي تمر فيها، وتختار الطريق السليم لنجاحات مادية مرتقبة ولتحويل كل السلبيات إلى ايجابيات وفي نهاية الشهر تفتح أمامك أبواب النجاح وتجد الخير والرزق أينما وكيفما اتجهت، هذا وقد تكسب الأموال من طرق ووسائل عديدة، ولكن عليك الحذر من عراقيل يضعها أحد الأقرباء من الدرجة الأولى في طريقك.

رقم الحظ :6

رقم الحظ :6 مهنياً: أينما اتجهت هذا الشهر فالنجاح حليفك، حتى ضعفك يتحول إلى قوة وإيمان بالعمل وانطلاق إلى النهوض، وسوف ترقى في منتصف الشهر سلم النجاح بهدوء وتفاؤل وتقف عند كل درجة لتعيد النظر بما أنجزت وتضع خطة جديدة للتقدم مستفيدا من تجربتك، وربما تواجه بعض التحديات في الأسبوع الثالث من الشهر وسوف تنتصر عليها ويتحسن وضعك المهني والاجتماعي في الأسبوع الرابع منه كما تتحسن أمورك الحياتية نتيجة عملك المتواصل واستقامتك والدعم الذي تلقاه من احد الأصدقاء.

اليوم الأفضل: الجمعة.

عاطفياً.. العازب: إذا كنت من مواليد العشرية الأولى (من 23 سبتمبرــ إلى 2 أكتوبر ) تعيش في مطلع الشهر أحاسيس رائعة لا تستطيع تفسيرها وينبض قلبك بالحب وتود لو يشاركك الجميع سعادتك وربما يتطور ذلك الحب تدريجيا إلى الارتباط بعد نهاية الشهر، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية ( من 3 ــ 12 أكتوبر ) قد تكون في بداية الشهر أمام قرار صعب يتعلق بحياتك العاطفية، وخذ الوقت الكافي وأجله حتى نهاية الشهر وفكر كثيرا قبل اتخاذ القرار النهائي لأنه سيحدد مسار علاقتك العاطفية في المستقبل، وبينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ( من 13 ــ 22 أكتوبر ) قد تعيش الخوف والعزلة وعدم الثقة بأحد مما يجعل أحاسيسك ومشاعرك تعيش بأعماقك دون أن تظهر للنور ولكن في منتصف الشهر تلتقي بشخص شفاف وصادق ينقذك من عزلتك وتعيش معه الحب المتبادل.

توقعات برج العقرب لشهر فبراير 2022

البرج السّامي أو هذا يسميه الكثِير من الأفراد وهُو برج العقرب كان له مَحطّات عَديدة فيما يخص التنبؤات، وعلى هذا الأمر يتمثّل فيما يلي من تنبؤات ومن توقعات كانت في البداية مُجرّد حكاية، وها هي اليوم باتَت مطلب من المطالب الجياشة والقوية التي يتحد التنقيب عنها من جانب من يحملون هذا الشهر.

مادياً: وعل هذا نجد أن أيام الحظ في هذا الشهر (4 و9 و 19 و27 )، وقد تواجه في بداية الشهر مشكلة مادية قديمة كانت مستعصية على الحل، حيث وتجد أن مصلحتك تأتي بوضع حد نهائي لها حتى ولو قدمت بعض التنازلات، ولا تتردد في اتخاذ القرار النهائي لمعالجتها مهما كانت التضحيات، وقد تكون في الأسبوع الثاني من الشهر أمام فرص ومعطيات جديدة تجعلك تندفع بإيمان وثقة لصنع أشياء كثيرة ولتغير ظروفك المادية والعملية إلى الأفضل، واستفد من تلك الفرص باستعمال ذكائك وقوة إرادتك وحاول الدخول في عمل أو استثمار جديد، وفي الأسبوع الرابع من الشهر حاول تحطيم الحواجز دون القفز فوق الواقع كي تصل إلى تحسين وضعك المادي لأن ذلك الأسبوع غني بالأحداث الهامة التي تضعك على طريق الثروة.

رقم الحظ: 9

رقم الحظ: 9 مهنياً: حيثُ وتَميل هذا الشهر إلى الهدوء والتفكير المنطقي والجدي وتبدأ المشاكل التي تراكمت عبر الفترة الماضية بالزوال تدريجياً، هذا وتقوم بالإنتاج المثمر في المجال العملي والمهني، حيثُ وتحقق نجاحًا مهنيًا أكبر، ومرتبة أعلى وتحصد الخير والنجاح لما زرعت من أعمال حسنة وتضع منهجًا لتزرع للمستقبل.

اليوم الأفضل: الثلاثاء.

اليوم الأفضل: الثلاثاء. عاطفياً.. العازب: إذا كنت من مواليد العشرية الأولى(من 23 أكتوبرــ 1 نوفمبر ) ربما تواجه مع بداية الشهر بعض الخلافات مع الحبيب بسبب عدم احترامه للعادات والأعراف الاجتماعية، وقد تنهي علاقتك معه وتقابل شخص في نهاية الشهر يكون الحبيب والزوج، وأما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية( من 2 ــ 12 نوفمبر ) قد يطرأ تغير هام على حياتك العاطفية هذا الشّهر، كما وتصل علاقتك مع الحبيب إلى مرحلة جدية.

توقعات برج القوس لشهر فبراير 2022

برج القوس الذهبي يتّحد ليكُون هو الأقوى والأكثر إثارة على الدّوام، في هذا نجد أنّ تعدد لا نهاية له مِن القُوّة في تعداد التنقيب عَمّا هُو حاصل مع من يحمِل في طيات عمره برج القوس لما يشتمله شهر فبراير المتعارف عليه بالقوة والنفوذ في كل آن وبكل الحدود.

مادياً: وبهذا نجد أن أيام الحظ في هذا الشهر (3 و13و 20 و26 )، حيث وقد تبني بالخيال في هذا الشهر كثِير من المشاريع والأعمال لتحسين وضعك المادي وتحاول إقناع نفسك بأنك ناجح ولكنك على أرض الواقع لا تحقق شيء، وانهض وكن عمليا ولا تستسلم للأوهام لأنّ الحياة الناجحة تحتاج للتعامل مع الواقع بجدية، وخاصة إن كوكب الحظ يرافقك ويُساعدك على النجاح.

رقم الحظ: 6

رقم الحظ: 6 مهنياً: وتحدث في هذا الشهر أشياء عظيمة وكبيرة في حياتك المهنية تجعلك تشعر بالفخر والراحة النفسية وتكون أمامك فرصا جديدة وهامة لتحقيق أحلامك المهنية وأمنياتك خاصة في الأسبوع الثاني من الشهر حيث تتمكن من النجاح في عدة ميادين وترتب أمورك وترمم ما تهدم في بناء حياتك خلال الفترة الماضية وفي نهاية الشهر تحقق هدفا هاما يساعدك في انجاز كثير من المشاريع المتوقفة.

اليوم الأفضل: الخميس.

اليوم الأفضل: الخميس. عاطفياً.. العازب: إذا كنت من مواليد العشرية الأولى (من 23 نوفمبر ــ 2 ديسمبر) تندفع وراء عواطفك دون تفكير وتسير وراء قلبك دون إعطاء أي اعتبار للمجتمع وتقاليده ثم تكتشف أن ذلك لم يرض طموحك فتبدأ اعتبارا من منتصف الشهر بالسير في طريق الحب العقلاني الذي يقودك للارتباط، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية ( من 3 ــ 12 ديسمبر ) سوف تستمتع بالحب والرومانسية.

توقعات برج الجدي لشهر فبراير 2022

برج الجدي من الأبراج القَويّة والتي تحمل توقعات يهتم بها الكثير من الأفراد من حمَلَة هذا البرج، وعلى هَذا لا يفترق برج الجدي عن المفاجآت الحسنة والمُميّزة والقوة التي تنتظر الكثير من الأفراد المدججيين بالإنتظار لما سوف يطرحه عليهم شهر فبراير لحملة برج الجدي.

ماديًا: وعلى هذا يبزغ اهتمام وهو أنّ أيام الحظ في هذا الشهر(8 و12 و 18 و26 ) تجد أمامك في الأسبوع الأول من الشهر أكثر من فرصة كي تتجاوز الظروف المادية الصعبة التي تمر فيها وكي تسير في طريق النجاح، وعليك التفكير في المستقبل لأن الأمور لن تسير معك دائمًا بنجاح وتحدي.

رقم الحظ :8

رقم الحظ :8 مهنياً: تكون في بداية الشهر مُتسرعًا في قراراتك لتغير كل شيء في حياتك، وتبحث بلهفة وتصميم عن طرق جديدة لنجاح أعمالك، هذا وتقوم ببعض المحاولات وبكثير من التفكير دافعك هو القلق من المستقبل والمجهول وعدم الثقة بالناس وربما تدلك حاستك السادسة في الأسبوع الثاني من الشهر على وجود وضع معقد في المجال المهني والعملي فتستبق الأحداث وتعرف كيف تواجهه بحكمة وذكاء وتنجو من دفع ضريبة أخطاء ارتكبها غيرك وتصب جهدك لبلوغ درجة أعلى هادفا جعل الآخرين يعترفون بأنك شخص متميز وتنجح في نهاية الشهر في تحقيق أحلامك وأهدافك.

اليوم الأفضل: السبت.

اليوم الأفضل: السبت. عاطفياً.. العازب: إذا كُنت من مواليد العشرية الأولى (من 23 ديسمبرــ إلى 1 يناير ) سوف يتسلل الحب إلى قلبك في بداية الشهر بهدوء وقوة ويأخذك إلى نبع السعادة فتغرف منه دون أن ترتوي، ومن ثَمّ تحاول أن تعترف للحبيب بشعورك وأحاسيسك ولكن شيء بداخلك يدعوك للتريث وإن أفضل وقت لتصارحه بحبك هو في الثامن والعشرين من الشهر، وأما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية ( من 2 ــ 11يناير ).

توقعات الابراج لشهر فبراير2022ماغي فرح

ماغي فرح مِن النماذج المُميّزة في صعيد الفلكيين الذين يَرونَ أنّ التنبؤات ما هي سوى فن الإبداع والتميز فيما تحمله المُلتصقات بالقوة تارةً والتعدد على إعادة الحسابات للتعرف على ما سوف يجري تارة أخرى، ومن هذا كانت قسمَات التميز مع ماغي فرح ذات الشعر الأصفر واضحة وماكِثة في الميدان.

برج الحمل

برج الحمل كان في بداية الأبراج التي تم التهافت عليها للنهوض بما فيها من مفارقات لها آهلية بالنبض بشريان الفضول، فإذا مرّ الأسبوع الأول باهتاً وحاملاً بعض القلق، فإنّ باقي الشهر يُعلن عن فترة مناسبة جدّاً، تثبت خلالها قدراتك أيّها الحمل، وتظهر عن مهارة في التفاوض والنقاش، ما يفتح أمامك الأبواب المغلقة، فكوكبا مارس وفينوس معاً في برجك يخلقان طاقة كبيرة في العمل كما في الحياة الشخصية.

توقعات الابراج لشهر فبراير2022كارمن شماس

وإلى كارمن شماس كانت القصة ذات مغزى أكبر، حيثُ توضيحات كاملة ومُتكاملة جَرت العادة على إستصاغتها وتحمل ما فِيها من توضيحات ومُفارقات جليّة تمثّلت في رصد كل ما هو متوقع في شهر فبراير، وعلى هذا كان هُناك أمر مميز نسرده فيما يلي.

برج الحمل

المؤشّرات تسير نحو الأبجدية المُميّزة فيما يخص برج الحمل ومِمّا لا شك فيه أنه سوف تستقر أوضاعك وتسترجع طمأنينتك، فتحرر من بعض القيود التي كانت تحاصر تحركاتك والرغبات. فشهر كانون الأول هو شهر كبير لجميع مواليد الحمل، الشمس الموجودة توفر لك الهناء، إلى أية دائرة انتميت، لكن لا بد من الإشارة إلى أن أكثر المستفيدين هم مواليد الدائرة الثالثة.

برج الثور

كان هذا البرج من الأبراج التي يتم الاهتمام بها على شكل خاص عند مجموعة الفلكيين والذين يرون أن الاهتمام المتكامل حول هذه الجنبات ينوط الاهتمام به دوماً، حيث يخيّم الحب على الأسبوع الأول من الشهر، حيث من الممكن أن تحدث صدمة في حياتك العاطفية وانقلاباً مفاجئاً في الأوضاع يبدو سعيداً وواعداً، تنتقل إلى جديد في هذه الفترة.

توقعات الابراج لشهر فبراير2022جوي عياد

الدكتورة القديرة جوي عياد واحِدة من أمهر الذين تعاقبوا على التوقعات التي تعرّفوا على ما سوف يحصُل أو من المُمكن أن يحصُل في جنبات الأبراج كامِلة مع شهر فبراير.

برج الجوزاء

قد تجرّ عليك الصراحة بعض المتاعب فانفعالك السريع لا يسمح لكب التفكير جيدًا أو ضبط النفس قبل توجيه الكلام، الامر الذي قد يجر عليك الخلافات والاتهامات على انواعها. فبدل ان تأخذ موقفًا حياديًا تفاديًا لحصول الازمات تميل الى التمرّد والتحفظ، وقد لا يتحمل الحبيب هذه الإساءة او غيرها وبالتالي تواجه تحديات عديدة، يخف الوهج قليلا في الاسابيع الاولى وتهدأ الاوضاع ويسود جو اكثر تشنجاً من السابق أنصحك بوضع حدّ فوري للنزاع وايجاد حلول وتسويات ترضي الطرفين، فما الفائدة من الاصطياد في الماء العكر.

توقعات الابراج لشهر فبراير2022احمد شاهين

القائمَة مع الأستاذ الفلكي أحمد شاهين تطول وتحمل في مُعتركها الكثير من العتبات المولجة للبرج وللنفس كُل توقعات شهر فبراير الذي يعد من الشهور الفلكية وفيه العديد من الاهتمامات من جانب الأفراد.

برج الاسد

واحد من الأبراج القوية التي لا تحتمل الخطأ في العلاقة حيث تنبيهات عديدة نجدها ها هنا، فقد يحمل شهر فبراير لعام2022لحظات جميلة مع الحبيب لقاءات مميزة وتطورات سعيدة لقضايا القلب تؤكد خلالها الروابط وتعززها إلا أنك موعود ببعض الاتصالات المناسبة على الصعيد الشخصي، في هذه الفترة التي تستمر زاهرة حتى تاريخ 17 فبراير2022كثف تحركاتك في الاسابيع الاولى لانه واعدة بانسجام تنمو المشاعر لتصبح متينة ولتعبر نحو العام الجديد . يسعى الجميع إلى إرضائك، وربما تمارس مزاجية مع المحبين على طريقة لكن بعد ذلك تصبح شديد الرهافة.

هذا والجدير بالذكر أنه ولكي تتغلب على الهواجس الماضية وتتسلق السلم نحو طموحات جديدة وظروف مناسبة, سيكون الشهرالاول من عام2022لكل مواليد اصحاب برج الاسد شهرفبراير2022دافئاً على المستوى العاطفي والاجتماعي تنسجم بسهولة مع محيطك القريب والحميم ولا عجب اذا لمست انفتاح المجتمع عليك لتوسع دائرة نشاطاتك يستمر الجو الايجابي.

برج العذراء

كما ومن المتوقع أنه سوف يكون شهراً هادئاً بشكل عام وخاليا من النشاطات الصاخبة، وإن وجود الشمس في برج القوس يولد بعض الركود لكن هذا الامر ليس سيئاً اذ يفسح في المجال للحوار الهادئ البناء ويشجّع على اللقاءات الحميمة بعيدا عن الجموع والصخب، وكذلك اخشى عليك يا عزيزي من تأثيرات كوكب مارس العدائية والتي قد تدفعك في الايام الاقل حظاً الى توجيه كلام جارح او اتهامات عشوائية، بل الاكتفاء بتبادل الاحاديث الدافئة والامتناع عن فرض الآراء الشخصية.

هذه كانت توقعات الابراج لشهر فبراير2022بالتفصيل، وسوف نوافيكم بكافة التوقعات لكل الشهور من خلال قسم توقعات الأبراج في موسوعة الملف بشكل مستمر ومتجدد أول بأول.