تراند اليوم : رابط منظومة منحة الزوجة والابناء 2021

نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا رابط منظومة منحة الزوجة والابناء 2021 مع توضيح جديد بخصوص منحة الزوجة والابناء بناء على المقابلة التى اجريت مع السيد / على البوسيفى مدير مشروع منحة الزوجة والابناء بوزارة الشؤون الاجتماعية عبر قناة 218.

وقال البوسيفي " ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ تعآلى ﺇﺣﺎﻟﺔ ثلاثة شهور 7 - 8 - 9 لسنة 2021 م ، بداية ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ التجارية" .

وأضاف أن ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻝ ( 18 ) ﺳﻨﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﻭﺳﻴﺘﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ 2021 م .

وأشار غلى ان ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺭﺍﻣﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ تستقبل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ( ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ) ، والﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﺍ ﺍﻟﻔﻴﺰﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺪﻭﺍ ( % 5 ) .

وأكد أن الذين ﻟﻢ ﺗﺼﺮﻑ ﻟﻬﻢ ( ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ) ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ الا ﺇﺩﺧﺎﻝ بياناتهم ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ( ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺤﺴاﺏ ) ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻔﻴﺰﺍ، حيث أن ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺤﺔ ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ .

ولفت إلى أن ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ 9 - 2021 ﻡ ﺳﺘﺼﺮﻑ ﻟﻬﻢ ( ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ )، وأن ﺍلليبيات ﺍﻟﻤﺘزوحات ﻣﻦ ﺍﻷﺟانب ﻳﺤﻖ لهم ولابناهم ( ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ) ﻭ ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ( ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺠﻮاﺯﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ) ﻭﻳﻜﻮﻥ لهم ( ﻭﺿﻊ ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ) للعيش داخل ليبيا .