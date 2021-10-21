تراند اليوم : بث مباشر كراون جول .. بث مباشر mbc action .. mbc action بث مباشر مصارعة HD بث مباشر عرض كراون جول بث مباشر mbc اكشن HD

mbc اكشن مباشر mbc action بث مباشر مصارعة mbc action مباشر ام بي سي اكشن مباشر بث مباشر عرض كراون جول كراون جول مباشر بث مباشر كراون جول وينطلق موسم الرياض 2022 في نسخته الثانية في 20 أكتوبر 2022 بشعار “تخيل المزيد” وهو الشعار الذي اختارته الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم المهرجان. في المملكة العربية السعودية بانتظار انطلاق أكبر وأهم حدث ترفيهي على مستوى المملكة، والذي يبدأ في الثلث الأخير من أكتوبر 2022 ويستمر حتى مارس 2022، ما يعني أنه يستمر لمدة خمسة أشهر، وخلاله 7500 فعالية تقام في 14 منطقة بالعاصمة السعودية الرياض، ويتوقع أن يستقطب الموسم ملايين الزوار سواء من داخل المملكة أو خارجها، حيث تهدف المملكة إلى أن يكون الموسم من أكبر المهرجانات الترفيهية الدولية، حيث تتوفر مختلف الفعاليات سواء كانت ترفيهية أو رياضية أو ثقافية أو أدبية أو فنية. الفعاليات التراثية وغيرها من الفعاليات المتنوعة التي تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع السعودي.

ماهو كراون جوهرة عرض التاريخ 2022

تقام جوهرة التاج 2022 يوم الخميس 21 أكتوبر 2022 الساعة 7:00 مساءً في محمد عبده أرينا – البوليفارد – الرياض، ويجب أن تصل إلى مكان الحدث ابتداءً من الساعة الخامسة عصراً لدخول مكان الحدث، مع العلم أن المنظمين لهم الحق في منع دخول من يصل متأخراً، حتى لو كان لديهم تذاكر لحضور العرض، دون أن يكون للزائر الحق في طلب تعويض أو استرداد الاشتراك بعد الحظر، وعروض المصارعة المجانية لـ Crown Jewel من الأحداث الكبرى لمحبي الرياضة العنيفة في المملكة العربية السعودية حيث يقام العرض للمرة الثانية في موسم الرياض. حيث يتم عرض عدد مميز من نجوم المصارعة العالمية، ويعد هذا الحدث من أهم أحداث موسم الرياض. هذه السنة.

بين تذاكر Crown Jewel

تم إطلاق تذاكر Crown Jewel من خلال الموقع الرسمي لموسم الرياض، حيث تبدأ الأسعار من 50 إلى 2800 ريال سعودي، وتشمل هذه الأسعار ضريبة القيمة المضافة، وللدخول إلى مكان الفعالية يجب على الزوار شراء التذاكر وحجزها. إلكترونياً عبر موقع موسم الرياض، ومن ثم تم ربط التذكرة بتطبيق توكلنا للدخول، وكانت أسعار التذاكر وفقاً لما تم الإعلان عنه كالآتي:

مكان سعر القبول بقيت واحده 100 ريال ب اليسار 50 ريالا ج اليسار 100 ريال اليسار د 50 ريالا G اليسار 50 ريالا حق 100 ريال لامع 50 ريالا C الحق 100 ريال د الحق 50 ريالا G الحق 50 ريالا أنا 50 ريالا F 150 ريالا كبار الشخصيات 350 ريال VVIP 900 ريال حقيقة 1900 ريال علبة 2800 ريال

عدد خطوات حجز تذاكر Crown Jewel الرياض 2022

يمكن حجز تذاكر عرض Crown Jewel Riyadh Wrestling Show من خلال موقع موسم الرياض باتباع الخطوات التالية:

أدخل موقع موسم الرياض.

انقر على حدث Crown Jewel من الصفحة الرئيسية.

قراءة وة جميع التعليمات المتعلقة بالحدث.

انقر فوق أيقونة الحجز الآن.

اكتب رسالة بريد الكتروني.

أدخل كلمة المرور.

انقر فوق “تسجيل الدخول” مع PacketMix. (إذا لم يكن لديك حساب بعد، فيجب عليك التسجيل أولاً لحجز التذاكر.)

اختر عدد التذاكر المراد حجزها.

حدد فئة التذكرة.

اختر طريقة الدفع.

إتمام دفع التذكرة المحجوزة.

احتفظ بالتذكرة.

اربط التذكرة بحساب الثقة الإلكتروني الخاص بنا.

اذهب إلى موقع الحدث في الوقت المحدد.

وسيشهد العرض الذي تنظمه WWE بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض العديد من النزالات المثيرة ولعل أبرزها النزال على لقب اليونيفرسال بين رومان رينز وبروك ليسنر. وفيما يلي جميع النزالات المعلن عن إقامتها حتى الآن في كراون جول:

نزال على لقب اليونيفرسال

رومان رينز (حامل اللقب) ضد بروك ليسنر

نزال على لقب WWE

بيج إي (حامل اللقب) ضد درو ماكنتاير

نزال ثلاثي على لقب سماكداون للسيدات

بيكي لينش (حاملة اللقب) ضد بيانكا بلير ضد ساشا بانكس

نزال من نوع No Holds Barred

جولدبيرج ضد بوبي لاشلي

نزال داخل قفص Hell in a Cell

إيدج ضد سيث رولينز

نزال على لقب راو للتاج تيم

آر كي برو: راندي أورتن وريدل (حاملا اللقب) ضد اي جاي ستايلز وأوموس

نهائي بطولة كينج أوف ذا رينج

فين بالور ضد إكسافيير وودز

نهائي بطولة كوينز كراون

زيلينا فيجا ضد دودروب

منصور ضد مصطفى علي

العرض التمهيدي: نزال على لقب سماكداون للتاج تيم

ذا أوسوس (حاملا اللقب) ضد شيلتون بنجامين وسيدريك ألكسندر

يبدأ العرض في تمام الساعة السابعة من مساء غد الخميس 21 أكتوبر 2021 بتوقيت السعودية ويُذاع مباشرةً عبر قناة MBC Action.

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