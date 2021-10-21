تراند اليوم : الاهلي والطائي بث مباشر .. مباراة الاهلي والطائي بث مباشر HD مباراة الاهلي والطائي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد الطائي

الاهلي والطائي بث مباشر .. مباراة الاهلي والطائي بث مباشر HD مباراة الاهلي والطائي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد الطائي يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ضد الطائي al tai vs al ahly اليوم الخميس في دوري المحترفين السعودي للمحترفين ، بهدف تحسين مركزه وتحقيق ثاني انتصار له في الدوري سوف يحل اليوم فريق الاهلي السعودي ضيفا ثقيلا علي الفريق الصاعد هذا الموسم الي دوري المحترفين فريق الطائي وذلك لحساب مباريات الجوله التاسعه وذلك في النصف الاول من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الحالي ، وسوف تلعب مباراه الاهلي و الطائي اليوم علي ارضيه ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد معقل فريق الطائي والذي سوف يستقبل عليه نظيره فريق الاهلي في مواجهه قويه سوف يبحث من خلاله كل فريق تحقيق نتيجه جيده لتحسين مركزه ، وسوف تبدا اليوم الموافق 21 اكتوبر مباراه الاهلي و الطائي في تمام الساعه السابعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الأهلي السعودي والطائي

فريق الاهلي السعودي هو الضيف في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات الاسبوع التاسع من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي ، فريق الاهلي في الجوله الثامنه من الدوري كان قد تمكن من تحقيق اول انتصار له في الدوري السعودي لهذا الموسم وجاء هذا الانتصار علي حساب فريق الاتفاق يوم السبت الماضي وقد حقق فريق الاهلي الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه اربع اهداف مقابل لاشئ ، وحاليا هو صاحب المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط وذلك بعد ان لعب 8 مباريات ايضا الي الان في مشوراه في الدوري السعودي لهذا الموسم ومن خلالهم كان فريق الاهلي قد حقق الانتصار في مباراه واحده وتعادل في خمس مباريات فيما خسر الفريق في مبارتان قبل مواجهه الليله.

موعد مباراة الأهلي السعودي والطائي

وعلي الجانب الاخر فريق الطائي فهو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات الدور الاول من الدوري السعودي للمحترفين ، فريق الطائي قبل مواجهه الليله حاليا هو صاحب المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط وذلك بعد ان خاض 7 مباريات الي الان من جميع مبارياته في الدوري السعودي في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان فريق الطائي قد حقق الانتصار في مبارتان وتعادل الفريق في مباراه وخسر الفريق الصاعد هذا الموسم في اربع مباريات قبل مواجهه اليوم ، واخر مباراه لعبها فريق الطائي قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق ابها السبت الماضي وذلك في الجوله الثامنه من الدوري وقد خسر فريق الطائي هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ.

مباراة الاهلي والطائي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والطائي بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.واستطاع الأهلي أن يستعيد توازنه من جديد ويحقق الفوز في الجولة الماضية على حساب الاتفاق برباعية دون رد، الأهلي واجه سوء توفيق في المباريات الماضية ولم يحقق الفوز في أي مباراة خلال السبع جولات السابقة إلا أن الفريق استعاد جزء كبير من تألقه وبريقه في اللقاء الأخير وحصد أول فوز له في الدوري، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن تحقيق الانتصار الثاني في الموسم وعلى التوالي من أجل الزحف للأمام والابتعاد عن صراع القاع.

الأهلي يتواجد قبل مواجهة اليوم في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط بعدما فاز في لقاء وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين وأحرز 10 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الطائي

في حراسة المرمى: محمد العويس

في خط الدفاع: عبد الباسط هندي – معتز هوساوي – محمد خبراني – عبد الله حسون

في خط الوسط: علي الأسمري – نوح الموسى

في خط الوسط الهجومي: عبد الرحمن غريب – محمد المجحد – سلمان المؤشر

في خط الهجوم: عمر السومة

موعد مباراة الأهلي والطائي والقنوات الناقلة لها

تتابعون مباراة الأهلي والطائي في تمام الساعة السادسة بتوقيت غرينيتش، السابعة بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة بتوقيت المدينة المنورة، وتذاع مباراة الأهلي والطائي عبر موقعنا يلا شوت توداي و ssc الرياضية الناقل الحصري الجديد للدوري السعودي.

وفي الجانب الأخر سيبحث الطائي صاحب الأرض والجمهور في لقاء اليوم عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها في اللقاء الماضي أمام أبها بهدف دون رد، الطائي يقدم مستوى متذبذب في بعض مباريات الموسم إلا أن لقاء اليوم سيكون قويا للغاية ولا سيما وأنه بمثابة 6 نقاط في ظل تقارب ترتيب الفريقين بجدول الدوري.

الطائي يقع في المركز الثاني عشر برصيد 7 أهداف بعدما فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر في 4 مباريات، وأحرز الفريق 12 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.

تشكيل الطائي المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: مارتين لوكوف

خط الدفاع: حسن الجبيري - لوساو - مارسيلو - عبد العزيز مجرشي

خط الوسط: عبد العزيز الحرابي - جوميس كليمون

خط الوسط الهجومي: فهد الجهني - نوليدج موسونا - محمد حرزان

خط الهجوم: محمد الثاني