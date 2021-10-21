تراند اليوم : كراون جول بث مباشر mbc action live stream بث ام بي سي اكشن عرض كراون جول بث مباشر مباشر ام بي سي أكشن ..ام بي سي اكشن بث مباشر

عرض كروان جول بث مباشر عرض كروان مباشر ام بي سي أكشن mbc action live stream mbc action live بث ام بي سي اكشن ام بي سي اكشن بث مباشر ام بي سي مباشروسيشهد العرض الذي تنظمه WWE بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض العديد من النزالات المثيرة ولعل أبرزها النزال على لقب اليونيفرسال بين رومان رينز وبروك ليسنر. وفيما يلي جميع النزالات المعلن عن إقامتها حتى الآن في كراون جول:

نزال على لقب اليونيفرسال

رومان رينز (حامل اللقب) ضد بروك ليسنر

نزال على لقب WWE

بيج إي (حامل اللقب) ضد درو ماكنتاير

نزال ثلاثي على لقب سماكداون للسيدات

بيكي لينش (حاملة اللقب) ضد بيانكا بلير ضد ساشا بانكس

نزال من نوع No Holds Barred

جولدبيرج ضد بوبي لاشلي

نزال داخل قفص Hell in a Cell

إيدج ضد سيث رولينز

نزال على لقب راو للتاج تيم

آر كي برو: راندي أورتن وريدل (حاملا اللقب) ضد اي جاي ستايلز وأوموس

نهائي بطولة كينج أوف ذا رينج

فين بالور ضد إكسافيير وودز

نهائي بطولة كوينز كراون

زيلينا فيجا ضد دودروب

منصور ضد مصطفى علي

العرض التمهيدي: نزال على لقب سماكداون للتاج تيم

ذا أوسوس (حاملا اللقب) ضد شيلتون بنجامين وسيدريك ألكسندر

يبدأ العرض في تمام الساعة السابعة من مساء غد الخميس 21 أكتوبر 2021 بتوقيت السعودية ويُذاع مباشرةً عبر قناة MBC Action.