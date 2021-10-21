تراند اليوم : توتنهام بث مباشر .. مشاهدة مباراة توتنهام اليوم ضد فيتيس يلا شوت بث مباشر توتنهام وفيتيسه HD

توتنهام بث مباشر .. مشاهدة مباراة توتنهام اليوم ضد فيتيس يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام ضد فيتيسه أرنهيم vitesse arnhem vs tottenham اليوم الخميس في دوري المؤتمر الأوروبي ، من المقرر اليوم ان يحل فريق توتنهام الانجليزي ضيفا ثقيلا علي فريق فيتيسه أرنهيم الهولندي مساء اليوم الموافق 21 اكتوبر وذلك ضمن مباريات الجوله الثالثه من منافسات دور المجموعات للموسم الحالي من دوري المؤتمر الأوروبي ، وسوف تلعب مواجهه توتنهام و فيتيسه أرنهيم الليله علي ارضيه ملعب غيلريدوم معقل الفريق الهولندي فيتيسه وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين الفريقين في المجموعه ، وسوف تنطلاق اليوم مباراه توتنهام و فيتيسه أرنهيم في تمام الساعه السابعه الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه الا ربع مساءا بتوقيت السعوديه في مواجهه سوف يبحث من خلاله كل فريق تحقيق نتيجه جيده لتعزيز مركزه.

مباراة توتنهام وفيتيسه أرنهيم

فريق توتنهام هو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات الذهاب من دور المجموعات من دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي ، فريق توتنهام قادم من الانتصار في مباراته الاخيره الذي لعبها قبل مواجهه اليوم وفي كانت في مباراه من مباريات الجوله الثامنه من الدوري الانجليزي الممتاز والتقي فريق توتنهام في هذه المباراه مع فريق كريستال بالاس يوم الاحد الماضي وقد حقق فريق توتنهام الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدفين ، فريق توتنهام قبل مواجهه اليوم حاليا هو متصدر جدول ترتيب المجموعه السابعه برصيد اربع نقاط وذلك بعد ان حقق الانتصار في مباراه وتعادل ايضا في مباراه.

موعد مباراة توتنهام وفيتيسه أرنهيم

فيما فريق فيتيسه أرنهيم فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الثالثه من دور المجموعات لبطوله دوري المؤتمر الأوروبي ، فريق فيتيسه أرنهيم الهولندي قبل مواجهه اليوم حاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعه السابعه برصيد ثلاث نقاط وذلك بعد ان خاض هو الاخر مبارتان الي الان في المجموعه وحقق فيتيسه أرنهيم الانتصار في مباراه وخسر ايضا في مباراه قبل مواجهه توتنهام الليله ، واخر مباراه لعبها فريق فيتيسه أرنهيم قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق ان اي سي يوم الاحد الماضي في الدوري الهولندي وانتهت بفوز فيتيسه بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ.