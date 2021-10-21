تراند اليوم : الرمثا وشباب الاردن مباشر .. مباراة الرمثا اليوم ضد شباب الأردن مشاهدة الرمثا وشباب الاردن مباشر مباراة الرمثا وشباب الاردن اليوم مباشر

الرمثا وشباب الاردن مباشر .. مباراة الرمثا اليوم ضد شباب الأردن مشاهدة الرمثا وشباب الاردن مباشر مباراة الرمثا وشباب الاردن اليوم مباشر يلتقي فريق الرمثا بنظيرة فريق شباب الأردن Shabab Al Ordon vs Ramtha مساء اليوم الخميس الموافق 21 من اكتوبر الحالي في بطولة الدوري الاردني حيث يلتقي الفريقين على ارض ملعب الحسن في الاسبوع ال20 من مرحلة الاياب في مسابقة الدوري الاردني.

مشاهدة مباراة شباب الأردن والرمثا

يستضيف ملعب الحسن اللقاء الذى جمع بين فريق الرمثا مع فريق شباب الأردن في منافسات الجولة العشرون من اياب الدور الثاني ببطولة الدوري الاردني حيث يرغب كلا من الفريقين في اقتناص ثلاثة نقاط في مشوار البطولة ونتابع مباريات اليوم عبر موقعنا koraon لايف.

تنطلق صافرة الحكم في توقيت الساعة الخامسة بتوقيت مصر بما يوافق السادسة بتوقيت السعودية

يلتقي الفريقين فى مواجهة الاياب بينهما وقد انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي بدون اهداف

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

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الساعة 03:00 مساء بتوقيت جرينتش

الساعة 05:00 مساء بتوقيت في مصر

توقيت 06:00 مساء بتوقيت السعودية

توقيت 06:00 مساء بتوقيت في الاردن

الساعة 07:00 مساء بتوقيت الامارات