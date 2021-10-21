تراند اليوم : الهيبة ٥ الحلقة ٥ HD مسلسل الهيبة 5 الحلقة 5 مشاهدة مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 5 HD الهيبة الجزء الخامس الحلقة الخامسة كاملة

مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 5 مشاهدة وتحميل الهيبة الموسم 5 الحلقة 5 المسلسل السوري الذي اشتهر في الوطن العربي بشكل كبير والذي استطاع عبر مواسمه الخمسة أن يجذب انتباه الجمهور العربي بشكل كبير، حيث يمتلك المسلسل قاعدة جماهيرية كبيرة في بلاد الوطن العربي المختلفة، أبطال المسلسل وأدائهم الرائع بالإضافة إلى قصته المميزة وأحداثه المشوقة جعلت منه عمل درامي متكامل، كما أن المسلسل تمكن من إحداث ضجة كبيرة في منصات التواصل الاجتماعي فنجد صور الأبطال ومقاطع الفيديو التابعة للمسلسل منتشرة في كل مكان من هذه المنصات، وفي هذا المقال سنقدم لكم قصة مسلسل الهيبة كاملة.

وحقق المسلسل الدرامي السوري الهيبة نجاح كبير في الوطن العربي حيث تابع جمهور المسلسل مواسمه التي تم عرضها خلال المواسم الرمضانية السابقة، إلا أن المسلسل لا يزال يُتابع إلى الآن من قبل الكثيرين، فنجاحات المسلسل لا تزال مستمرة، المسلسل من بطولة الفنان تيم حسن المعروف بين الجمهور بأداءه المؤثر والرائع بالإضافة إلى أنه يتمتع بشخصية جذابة أسرت الكثير من الفتيات في الوطن العربي، تدور أحداث المسلسل حول قصة عليا التي تعيش مع ابنها وزوجها في كندا، ثم بعد وفاة زوجها ترجع إلى بلادها لبنان حيث أن زوجها أراد أن يدفن في بلده بالتحديد في منطقة تدعى الهيبة وهنا تبدأ القصة، حيث أن أهل زوجها عرضوا عليها فكرة الزواج من أخ زوجها السابق الذي يدعى جبل وفي حال رفضها الزواج سيأخذون وصاية ابنها، ورغم الكثير من المحاولات في أنها لا ترغب الزواج من جبل، إلا أنه تقع في حبه، وتتوالى الأحداث المشوقة والمغامرات خصوصاً بعد أن اكتشفت سر أن زوجها وأهله يتاجرون بالسلاح وأنهم مطالبون من الحكومة، هذه هي قصة مسلسل الهيبة كاملة.

وفي مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة الرابعة يواصل سعيه للثأر لأخيه بعد معرفة مكان أعدائه، وفي مسلسل الهيبة 5 الحلقة 4 يرفض رجال الهيبة الأفراج عن أبو فارس الذي ثبتت خيانته ومشاركته بمقتل صخر.

في الجزء الخامس تنخرط عائلة جبل شيخ الجبل في صراعات عشائرية لم تكن في الحسبان مع دخول شخصيات جديدة لها حسابات معلقة مع عائلة شيخ الجبل وما ينتج عن هذه الحسابات من تعقيدات يتصدى لها جبل منفردًا.

المسلسل بطولة نخبة من النجوم على رأسهم تيم حسن، منى واصف، نيكول سابا، عبده شاهين، فاليري أبوشقرا، أويس مخللاتي، رفيق علي أحمد وهو من إخراج سامر البرقاوي.

الهيبة جميع الحلقات بالأسفل:

الحلقة 1

الحلقة 2 الحلقة 3

الحلقة4