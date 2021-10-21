تراند اليوم : موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث .. القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان ومواعيدها الجزء الثالث

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث والقنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان ومواعيدها الجزء الثالث، باتت المسلسلات التركية جذابة لعدد من المشاهدين العرب، كونها مسلسلات درامية مشوقة، وخاصة مسلسل المؤسس عثمان الذي حصد عدد من المتابعين والمعجبين والمشاهدين له وحلقاته، فقد تم عرض جزئيين من مسلسل المؤسس عثمان، وتم الانتهاء من عرضها، وبدأ عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث، وقد جلب نحوه عدد من المشاهدين الشباب الذين يُحبون هذا النوع من المسلسلات التركية، والتي سنقدم لكم أحداث وقصة وموعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث والقنوات التي تقوم بعرضه وغيرها من المعلومات المتعلقة بمسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث.

عشق رواد التواصل الاجتماعي، المسلسلات التركية بشكل عام، ومسلسل المؤسس عثمان بشكل خاص، المسلسل التركي الذي تم عرضه خلال الثلاث سنوات الأخيرة، لكونه جذب ولفت عناية العديد من المشاهدين، فهو من بين المسلسلات التركية الدرامية التاريخية، الذي يحكي ويجسد حياة الغازي عثمان بن أرطغرل، هو الذي يعود إليه تأسيس الدولة العثمانية، فقد تم البدء بعرضه منذ العام 2019، والجزء الثاني في العام 2020، ومن ثم فقد بدأ عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث في العام 2021، فقد كان هذا المسلسل:

مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث من انتاج: محمد بوزداغ.

إخراج متين جوناي.

بطولة كل من:

الممثل بوراك أوزجيفيت.

الفنان تامر يغيت.

الممثلة يلدز جاغري عتيقسوي.

راغب سافاش.

نور الدين سونمز.

أصلهان كارالار.

جلال آل.

ديدام بالشين.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الثالث

مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث، الذي انتظره المتابعين والمشاهدين بشوق وترقب، لمتابعة الأحداث وتكملتها بعد انتهاء الموسم الأول والثاني، فقد كانت أحداث مسلسل المؤسس عثمان تدول حوا مؤسس الدولة العثمانية، وما هي الأحداث التي قام بها من أجل نقلها من الفقر والتشرد إلى القوة والسيطرة، فقد كان عثمان هو أحد أبناء أرطغرل، والذي يسر على نهج أبيه، ويستمر على خطاه، من أجل أن يحقق كافة الانتصارات والاسهامات والإنجازات العظيمة، كما ويتخلل أحداث مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث، عدد من الصراعات التي قام بها المؤسس مع الروم والصليبيين وغيرها من الخلافات والعقبات والتحديات، التي كانت تقف أمام المؤسس عثمان، وقد كان مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث وجميع الأجزاء مترجم للغلة العربية، ما يسهل فهمه ومتابعته، كما وقد جرت أحداثه بطريقة مشوقة أحبها الشباب المحبين لمثل تلك المسلسلات، وقد تم الإعلان على كون قناة اي تي في التركية هي من ستتولى عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث، وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا.

ويمكنكم التعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية مع طرح الحلقة الأولى من الموسم الثالث والتي عرضت الأربعاء 6/10/ 2021 على قناة atv التركية، ويزاد البحث عن مواعيد مسلسل عثمان على قناة الفجر كونها تنقل المسلسل يومي الخميس والجمعة. ويتم عرض عثمان مترجم باللغة العربية وذلك يومي الخميس والجمعة من خلال، قنوات الفجر الجزائرية، وقناة اليرموك وقناة وطن ودعوة الساعة الساعة الثامنة مساء و الإعادة الساعة الواحدة ظهراً.وتنقل عدة قنوات تركية وعربية، مسلسل المؤسس عثمان الحلقه السابعة، وعلى رأسهم القناة الحاصلة على حق العرض الأول وهى قناة ATV التركية ،والتى تقوم بنقل الحلقلة عبر شاشتها وعبر اليوتيوب.

قناة ATV العارضة لمسلسل المؤسس عثمان

تبث قناة ATV التركية، العرض المباشر لحلقات مسلسل المؤسس عثمان كل يوم أربعاء الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، والساعة الثامنة بتوقيت السعودية وتركيا، وإليكم تردد قناة ATV التركية علما بأن تقوم بإذاعة المسلسل باللغة التركية.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

النايل سات التردد 10796 الترميز 27500

تركسات التردد 11628 الترميز 27500

أسترا التردد 12692 الترميز 27500

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية مترجم للعربية يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 في الأوقات التالية:-

8.30 مساءاً بتوقيت الجزائر.

10.30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

9.30 مساءاً بتوقيت القاهرة

الإعادة في اليوم التالي في الاوقات التالية:-

2.00 ظهراً بتوقيت الجزائر.

4.00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

كما أعلنت قناة اليرموك عن عرضها للموسم الثالث من المسلسل في الأوفات التالية:-

يوم الخميس من كل أسبوع.

9.00 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

8.00 مساءاً بتوقيت القاهرة.

يعاد يوم الجمعة من كل أسبوع .

2.00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة ATV التركية

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 10796 نايل سات عمودي 27500 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 12034 نايل سات أفقي 27500 3/4

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 10922 نايل سات عمودي 27500 5/6

تردد قناة اليرموك الفضائية