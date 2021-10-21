تراند اليوم : موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث على قناة الفجر، تعتبر مسلسلات الدراما التركية من أكثر انواع المسلسلات شهرة، حيث لاقت منذ صدورها نسبة مشاهدات عالية وإعجاباً واسعاً من جمهور المتابعين بالمواضيع التي تطرحها، وفي هذا المقال سنوضح لكم بعض المعلومات بخصوص موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث على قناة الفجر.

قصة مسلسل المؤسس عثمان

يتناول مسلسل المؤسس عثمان أو ما يُعرف بـقيامة عثمان، أحداثاً تاريخية مشوقة، والذي يتحدث عن مؤسس الدولة العثمانية عثمان الاول، والذي قام بالنهوض بالدولة الى القوة بعد مرورها بفترة من الضعف والفقر، ويعتبر المؤسس عثمان هو ثالث وأصغر بناء ارطغرل، كما يتناول المسلسل الصراعات بين الدولة العثمانية والمغول، والتتار والصليبين والفرس والروم.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية

صرحت وسائل الاعلام التركية ان الموسم الثالث من مسلسل المؤسس عثمان بن ارطغرل ” قيامة عقمان” سوف يبدأ من الحلقة الخامسة والستون، وقد صرحت ايضاً أن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث من المُقرر أن يكون في بداية شهر اكتوبر 2021، وينتظر المتابعين عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث، والذي لاقى شهرة واسعه بعد اعلان انضمام الممثل التركي المشهور بوراك أوزجيفيت للبطولة في المسلسل، حيث سيكون دوره هو المؤسس عثمان، ويكون توقيت عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث كما يلي:

سوف يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث، يوم الأربعاء، على قناة Atv التركية بدون ترجمة في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث مترجم على قناة الفجر الجزائرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً من يوم الخميس، وسوف يُعاد عرضه يوم الجمعة الساعة الواحدة ظهراً.