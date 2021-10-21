تراند اليوم : موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الموسم الثالث

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث، والذي يتحدث عن قصة الغازي عثمان الأول أيو الملوك غازي سلطان عثمان خان أول بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، وزعيم عشيرة قاي التركية، والذي حكم الدولة العثمانية بصفته سلطان مستقل أكثر من ثلاثين عام، ونوع المسلسل هو دراما تاريخية مبنية على قصة حقيقية، وحقق الجزأين الأول والثاني منها نجاح باهر ونسبة مرتفعة من المشاهدات، الأمر الذي أدى إلى انتاج جزء ثالث منه.

وعرض الموسم الأول من مسلسل المؤسس عثمان في 20 نوفمبر عام 2020م، وكان يتكون من 27 حلقة على قناة ATV، وأما الموسم الثاني فعرض بعد عدة شهور بتاريخ 7 أكتوبر 2020م، وأما الموسم الثالث فيعرض في 1 أكتوبر عام 2021 الحالي، على قناة ATV تردد: 11682، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ هو 6/5، والاستقطاب أفقي، على نايل سات، لمن أراد من المشاهدين أن يتابع الجزء الثالث من مسلسل المؤسس عثمان، من إنتاج بوزداغ فيلم، هذا وقد تم تصوير الحلقات جميعها في مدينة الانتاج بتركيا، وذكر المخرج متين جوناي أن الأحداث في الموسم الثالث ستكون صادمة للجميع فهي تتحدث عن الفترة ما قبل وفاة عثمان الأول.

من أهم أبطال مسلسل المؤسس عثمان

يشارك في الجزء الثالث من مسلسل الممؤسس عثمان كل من في أدوار البطولة: بوراك أوزجيفيت، صاروخان هونيل، إسماعيل حقي أورون، أوزجه تورار، نور الدين سونماز، بوراك تشيليك، ويتحدث المسلسل عن الصراعات التي نشأت بين الدولة العثمانية مع المغول والروم والتتار والصليبين والفرس، وما هي التحديات التي واجهها السلطان عثمان الأول أبو الملوك فخرُ الدين قره عُثمان خان الأوَّل بن أرطُغرُل بن سُليمان شاه القايوي التُركماني، في بداية حكمه وتأسيسه للدولة، ومن ثم كيف قام بتمديد الإمارة العثمانية، من خلال فتح بورصة، وفتح قراجة حصار في تركيا، إلى سقوط سلطنة سلاجقة الروم وإستقلال الإمارة العثمانية، ويؤدي دروه الممثل التركي المعروف بوراك أوزجيفيت منذ عرض الحلقة الأولى من الموسم الأول إلى الموسم الثالث.

ويمكنكم التعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية مع طرح الحلقة الأولى من الموسم الثالث والتي عرضت الأربعاء 6/10/ 2021 على قناة atv التركية، ويزاد البحث عن مواعيد مسلسل عثمان على قناة الفجر كونها تنقل المسلسل يومي الخميس والجمعة. ويتم عرض عثمان مترجم باللغة العربية وذلك يومي الخميس والجمعة من خلال، قنوات الفجر الجزائرية، وقناة اليرموك وقناة وطن ودعوة الساعة الساعة الثامنة مساء و الإعادة الساعة الواحدة ظهراً.وتنقل عدة قنوات تركية وعربية، مسلسل المؤسس عثمان الحلقه السابعة، وعلى رأسهم القناة الحاصلة على حق العرض الأول وهى قناة ATV التركية ،والتى تقوم بنقل الحلقلة عبر شاشتها وعبر اليوتيوب.

قناة ATV العارضة لمسلسل المؤسس عثمان

تبث قناة ATV التركية، العرض المباشر لحلقات مسلسل المؤسس عثمان كل يوم أربعاء الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، والساعة الثامنة بتوقيت السعودية وتركيا، وإليكم تردد قناة ATV التركية علما بأن تقوم بإذاعة المسلسل باللغة التركية.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

النايل سات التردد 10796 الترميز 27500

تركسات التردد 11628 الترميز 27500

أسترا التردد 12692 الترميز 27500

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية مترجم للعربية يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 في الأوقات التالية:-

8.30 مساءاً بتوقيت الجزائر.

10.30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

9.30 مساءاً بتوقيت القاهرة

الإعادة في اليوم التالي في الاوقات التالية:-

2.00 ظهراً بتوقيت الجزائر.

4.00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

كما أعلنت قناة اليرموك عن عرضها للموسم الثالث من المسلسل في الأوفات التالية:-

يوم الخميس من كل أسبوع.

9.00 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

8.00 مساءاً بتوقيت القاهرة.

يعاد يوم الجمعة من كل أسبوع .

2.00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة ATV التركية

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 10796 نايل سات عمودي 27500 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 12034 نايل سات أفقي 27500 3/4

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 10922 نايل سات عمودي 27500 5/6

تردد قناة اليرموك الفضائية