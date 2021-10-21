تراند اليوم : موعد مسلسل عثمان الجزء الثالث على قناة اليرموك

موعد الجزء الثالث من مسلسل عثمان، وهو أحد أفضل المسلسلات التركية التاريخية التي تحاكي تاريخ الدولة العثمانية على مر العصور، حيث أن الدولة العثمانية عرف عن سلاطينها أنهم كانوا خير مدافعين عن شرف الأمة الإسلامية، والدين الإسلامي. والتي تحولت إلى الدولة التركية حالياً، ولا زالت تتمسك بعادات وتاريخ الدولة العثمانية، فتركيا دولة عظمى وهيمنتها في الشرق الأوسط جعلتها تتمتع بسيط كبير من بين كبرى الدول حول العالم، فهي دولة مهيمنة وذات سيادة وسلطة في العالم. اقتصادها وتاريخها يتحدثان عن عظمتها، حتى الفن التركي كان له دور في نشر الثقافة التركية، وأهمها مسلسل عثمان، فمتى موعد الجزء الثالث من مسلسل عثمان.

يستكمل الجزء الثالث من مسلسل عثمان سلسلة مسلسل ارطغرل، أو قيامة ارطغرل التركي، الذي تم عرض الجزء الأول والثاني منه، وهو يحاكي قصة أحد القادة الذين كان لهم ظهور في تاريخ الدولة العثمانية، حيث أنه سجل له التاريخ الكثير من الانتصارات في حروب طاحنة دفاعاً عن الدولة العثمانية ضد الفرش، والصليبين، وغيرهم من الكارهين للدين الإسلامي، وعثمان هو الابن الأصغر من أبناء أرطغرل، والذي سار على نهج أبيه في الدفاع عن الدولة العثمانية. وهو مؤسس الدولة العثمانية في تركيا، حيث أنه المؤسس الأول لهذه الدولة في تركيا. قاتل ضد الصليبيين دفاعاً عن الدولة العثمانية.

أحداث الجزء الثالث من مسلسل عثمان

يستكمل هذا الجزء ما تم بدئه في مسلسل قيامة أرطغرل في الجزئي الأول والثاني، حيث أنه يحكي أحد أبناء المؤسس أرطغرل، وهو الابن الثالث والأصغر له عثمان مؤسس الدولة العثمانية في تركيا. حيث يحمي عن حالة الفقر والظلم التي تعرض لها أبناء الدولة العثمانية في ذلك الوقت، مستكملاً قصص من الحب، والحرب دارت في الجزء الأول والثاني للمسلسل. وتبقى المفاجآت هي سيدة الموقف في مسلسل عثمان الجزء الثالث، وتم عرض البرومو الخاص بالجزء الثالث من مسلسل عثمان، الذي سوف تتم ترجمته باللهجة السورية للغة العربية كما اعتدنا على أغلب الدراما التركية، بأن تتم ترجمتها للعربية باللهجة السورية.

أبطال الجزء الثالث من مسلسل عثمان

شارك في هذا الجزء نخبة من الفنانين الأتراك، الذي اعتدنا على تمثيله الأكثر من رائع، ويمتاز الممثلون الأتراك بأنهم يفضلون الظهور بشكل طبيعي، بحيث لإ يستخدمون الكثير من مساحيق التجميل أثناء تصوير أعمالهم الفنية، ومن هؤلاء الممثلين:

الفنان بوراك أوزجيفت في دور عثمان ابن أرطغرل.

عمر أوغان في دور سلطوق ألب.

سيدا يلدز في دور الشيخ اده بالي.

أحمد ينينلماز في دور الحداد داوود.

أمين غورسوي في دور كومرال عبدال.

فاتح أيهان في دور باي سونغور ألب.

جنيد أركين في دور زعيم اللحي البيضاء.

يلدز شغري عتيقسوي في دور مالهون خاتون.

القنوات التي سيعرض عليها الجزء الثالث من مسلسل عثمان

المسلسل الأكثر متابعة من قبل الجمهور العربي، رُغم أنه نسبت إليه بعض الانتقادات من أهمها أنه يشتمل على أخطاء تاريخية فادحة، ومن أشهر القنوات التي سيعرض عليها الجزء الثالث من المسلسل هي:

تبث قناة ATV التركية، العرض المباشر لحلقات مسلسل المؤسس عثمان كل يوم أربعاء الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، والساعة الثامنة بتوقيت السعودية وتركيا، وإليكم تردد قناة ATV التركية علما بأن تقوم بإذاعة المسلسل باللغة التركية.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

النايل سات التردد 10796 الترميز 27500

تركسات التردد 11628 الترميز 27500

أسترا التردد 12692 الترميز 27500

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية مترجم للعربية يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 في الأوقات التالية:-

8.30 مساءاً بتوقيت الجزائر.

10.30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

9.30 مساءاً بتوقيت القاهرة

الإعادة في اليوم التالي في الاوقات التالية:-

2.00 ظهراً بتوقيت الجزائر.

4.00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

كما أعلنت قناة اليرموك عن عرضها للموسم الثالث من المسلسل في الأوفات التالية:-

يوم الخميس من كل أسبوع.

9.00 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

8.00 مساءاً بتوقيت القاهرة.

يعاد يوم الجمعة من كل أسبوع .

2.00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة ATV التركية

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 10796 نايل سات عمودي 27500 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 12034 نايل سات أفقي 27500 3/4

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 10922 نايل سات عمودي 27500 5/6

تردد قناة اليرموك الفضائية