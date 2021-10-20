تراند اليوم : مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث الحلقة 67 مترجمة للعربية HD قيامة عثمان 67 HD

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 67 مترجمة قصة عشق مشاهدة وتحميل المسلسل التركي مسلسل قيامة عثمان الحلقة 67 مترجمة، يعد مسلسل قيامة أرطغرل مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن ١٣ الميلادي، ويعرض دوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه قائد من أتراك أوغور المسلمين ووالد عثمان الاول مؤسس الدولة العثمانية .

وقام بدور أرطغرل الممثل التركي انجين التان في 150 حلقة، وخمسة مواسم بعد أن شاهده نحو 3 مليارات مشاهد في العالم، وبث عبر شاشات في 71 دولة، مدبلجاً إلى 25 لغة مختلفة، أبرزها العربية، والإنجليزية والأوردية.

و تعرض الحلقات كل يوم أربعاء في تمام الساعة 8مساءً على قناة تي ار تي ١ التركية، وكانت الحلقة تُعرض مترجمة للعربية اليوم التالي فجر الخميس، وجاءت الحلقة الخاتمة متضمنة لتلاوة سورة الفتح، مع انطلاق بطل المسلسل أرطغرل ورفاقه في مهمة توحيد صفوف العالم الإسلامي، وإنقاذه من التفرق، والانتقال به لمستقبل مشرق .

وانتهت أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة الماضية باعتراف مساعد قائد الكتالونيين بأنهم هاجموا موكب الكاهن غريفور بأمر من الحاكم كوسيس.

وفي أحداث مسلسل قيامة عثمان وصل محاربو تورغوت ألب إلى قبيلة الكاي مقتولين مما أحزن عثمان وأثاره عضباً. عثمان تلقى كلمات قاسية من تورغوت ألب فور إيصاله للأسرى جثث هامدة وأبلغ تورغوت بأنه لم يفي بوعده الذي قطعه.

يخرج عثمان إلى الغابة وينصب كميناً إلى مقاتلي كسيوس ويقطع جميع اصابعهم ثأراً لمحاربي تورغوت الذين قطعت أصابعهم لمنعهم من القتال.

الخلافات بين بالا وضرتها تزداد حول سيادة نساء القبيلة وتنتقل المشاكل للعن وسط قبيلة الكاي.

تورغوت يهاجم قافلة للصليبين ويغنم جميع ما فيها من ذهب لكنه يصدم عند عودته للقبيلة بأن نيكولا ورجاله قد حرقوا الخيام بأهالي القبيلة وقد جمعهم بالساحة وهدده بالقتل حال لم يستسلم هو ومحاربيه مما يدفعهم لرمي أسلحتهم والاستسلام، وقوم نيكولا بأسرهم ونقلهم للقلعة.

عثمان يفشل محاولة لاختطاف الكاهن بعدما قام بتهريب رسالة أثناء زيارته للكنيسة بحجة أداء العبادة، ويكون بهادير مساعد زوجة عثمان الثانية قد أبلغ الحاكم الصليبي بمكان وتحركات الكاهن، لكن عثمان يكشف الأمر ويقوم بتغيير عربة الكاهن وينصب كميناً للكتالونيين الذين يهاجمون العربة، لكن يفشلون مع قتل جميع المهاجمين وهروب قائدهم وأسر أحد مساعديه، الذي يقوم عثمان بالتحقيق معه فيما بعد.

في أحداث مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث الحلقة 67 يواجه عثمان كوسيس بالأسير الكتالوني ويتاكد بأن ما يحدث هو خدعة وتوريط لكوسيس وأن الخلافات بدأت بين حكام القلاع