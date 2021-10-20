تراند اليوم : يوفنتوس مباشر .. بث مباشر يوفنتوس HD مباراة يوفنتوس اليوم بث مباشر bein sport مباراة يوفنتوس زينيت بث مباشرHD

يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد زينيت الروسي zenit vs juventus اليوم الاربعاء في دوري ابطال اوروبا ، من اجل الاستمرار في تحقيق النتائج الجيد بعد ان البدايه السيئة في الموسم الحالي من المقرر اليوم ان ينزل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا علي فريق زينيت الروسي مساء اليوم الموافق 20 اكتوبر وذلك ضمن مباريات الجوله الثالث من منافسات دور المجموعات للموسم الحالي من دوري ابطال اوروبا ، وسوف تلعب مباراه يوفنتوس و زينيت الروسي الليله علي ارضيه ملعب غازبروم أرينا معقل زينيت والذي سوف يستقبل عليه مواجهه اليوم في اطار مواجهه الذهاب مع يوفنتوس في دور المجموعات ، وسوف تبدا اليوم الاربعاء مباراه يوفنتوس و زينيت الروسي في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه ، واليوم كل فريق سوف يبحث من خلاله كل فريق تحقيق نتيجه جيده لتعزيز مركزه.

مباراة يوفنتوس وزينيت الروسي

فريق يوفنتوس هو الضيف في مباراه اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الثالثه من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا للموسم الحالي ، فريق يوفنتوس نجح في مباراته الاخيره التي لعبها قبل مواجهه اليوم من تحقيق الانتصار فيها وهي مباراه من مباريات الجوله الثامنه من الدوري الايطالي والتقي يوفنتوس في هذه المباراه مع فريق روما وقد حقق يوفنتوس الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، فريق يوفنتوس حاليا هو متصدر جدول ترتيب المجموعه الثامنه وذلك برصيد 6 نقاط جمعهم يوفنتوس بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في اول مبارتان لعبها في المجموعه.

موعد مباراة يوفنتوس وزينيت الروسي

وعلي الجانب الاخر فريق زينيت الروسي فهو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الذهاب من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا للموسم الحالي ، زينيت الروسي قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعه الثامنه من دوري الابطال برصيد ثلاث نقاط وذلك بعد ان حقق الانتصار في مباراه وخسر ايضا الفريق في مباراه واحده قبل مواجهه يوفنتوس اليوم ، واخر مباراه لعبها فريق زينيت الروسي قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق ارسنال تولا يوم السبت الماضي في الدوري الروسي وقد خسر زينيت هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل هدف.