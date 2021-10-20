تراند اليوم : مانشستر بث مباشر .. بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد اليوم ضد أتلانتا مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأتلانتا بث مباشر

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأتلانتا بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد أولد ترافورد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ،ومواجهة أولى بين مانشستر يونايتد واتلانتا تشهدها الملاعب الإيطالية, ولكن الأراضي الإيطالية ليست بالغريبة على مان يونايتد فقد قابل 6 فرق إيطالية من قبل (يوفي-إنتر-ميلان--لاتسيو-روما وفيورنتينا), تقابل أتلانتا مع الفرق الإنجليزية في 6 مواجهات فاز في 3 منها, وتعادل 1 وخسر 2 , ولم يخسر يونايتد سوى 6 مباريات من إجمالي 7 على أرضه أمام الفرق الإيطالية, وكانت تلك الهزيم امام يوفنتوس بهدف نظيف, ولدى سولشاير سجل ليس بالجيد مع مان يونايتد في دوري الأبطال, فقد خسر 58% من مبارياته مع فريقه, وتعتبر تلك أصعب نسة هزائم للفريق مع مدرب في دوري الأبطال.

يخوض مانشستر يونايتد لقاء اليوم بمعنويات متضاربة بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي أمام ليستر سيتي برباعية مقابل هدفين، فريق المان يونايتد أصبح علامة استفهام بالنسبة لمحبيه وعشاقه في ظل الأداء المتذبذب للفريق في الموسم الجاري، عزيزي متابع يلا شوت توداي أصبح مصير أوليه سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد في غاية الصعوبة وسيكون من الصعب استمراره مع الفريق في حالة التعثر في أي لقاء من المباريات القادمة.

مانشستر يونايتد سيخوض لقاء اليوم رافعا شعار لا بديل عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز فرص تأهله للدور القادم من البطولة الأوروبية، فريق المان يونايتد فاز في الجولة الماضية أمام فياريال بهفين مقابل هدف ويمني النفس بتحقيق الفوز الثاني على التوالي واعتلاء القمة ورفع المعنويات وخاصة وأن الفريق مقبل على مواجهات نارية ومصيريه في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد وتوتنهام ثم أتلانتا ثم مانشستر سيتي.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة أتلانتا

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام أتلانتا

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون فان بيساكا – رافائيل فاران – هاري ماجواير – لوك شو.

خط الوسط: بول بوجبا – نيمانيا ماتيتش.

خط الوسط الهجومي: ماسون جرينوود – برونو فيرنانديز – جادون سانشو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلانتا والقنوات الناقلة لها

تذاع اليوم مشاهدة مانشستر يونايتد اليوم في مباراة صعبة أمام أتلانتا عبر beIN Premium 1 HD ويلا شوت تواي، وتتابعون مباراة مانشستر يونايتد وأتلانتا في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر، الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الثامنة بتوقيت غرينيتش.

وفي الناحية الأخر يدرك أتلانتا أنه أمام مهمة صعبة أمام مانشستر يونايتد وسيخوض العملاق الإيطالي لقاء اليوم بتوازن بين الدفاع والهجوم من أجل الخروج من أولد ترافورد بنتيجة إيجابية تساهم في تحسين موقفه في جدول ترتيب المجموعة، فريق أتلانتا يدخل لقاء اليوم بمعنويات في السماء بعدما فاز على إمبولي برباعية مقابل هدف في الجولة الماضية بالكالتشيو، كما فاز في أخر لقاء بدوري الأبطالوكان أمام يونج بويز بهدف دون رد، وأي نتيجة إيجابية ستساهم في تقدمه للأمام في جدول ترتيب المجموعة الأوروبية.

تشكيل أتلانتا المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: ماركو سبورتيلو

خط الدفاع: رافائيل تولوي - خوسيه لويس بالومينو - بيرات ديمسيتي

خط الوسط: دافيد زاباكوستا - ريمو فريلير - ماريو باساليتش - جواكيم مايهلي

خط الوسط الهجومي: أليكسي ميرانشوك - ماتيو بيسينا