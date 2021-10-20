تراند اليوم : بايرن ميونخ مباشر .. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم HD مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم بث مباشر يلا شوت HD مباراه بايرن ميونخ وبنفيكا بث مباشر

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا مباشر في المباراة التي تقام على ستاد النور في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مراكش، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا،ألتقى الفريقان من قبل في 10 مواجهات, لم يتمكن خلالها بنفيكا من الفوز على البايرن مطلقاً, فاز بايرن في 3 وتعادل الفريقان في 3 مناسبات, وكانت آخر مواجهات الفريقين في دور المجموعات من دوري الأبطال موسم 2018-2019, وفاز بايرن ميونخ ذهاباً وإياباً آنذاك, ويعتبر العملاق الألماني سفاح خارج أرضه, فهو صاحب الرقم القياسي بـ 19 مبارةا دون هزيمة خارج الأرض, فقد فاز في 15 وتعادل في 4, وكانت آخر هزيمة له 3-0 أمام باريس سان جيرمان موسم 2017, ولكن فريق بنفيكا مختلف هذا الموسم فقد حافظ على ""الكلين شيت" في مبارياته الثلاث الأولى في التشامبيونزليج, وفاز في 2 وتعادل في 1, ولكنه يقابل اليوم صاحب أعلى معدل تهديفي في البطولة بنسبة 3.2 هدف في كل مباراة, ويمتلك أيضاً أعلى نسبة تسديدات تهديفية بنسبة 18%, كان الله فو عون بنفيكا.

يسير بايرن ميونخ بصورة ممتازة في الموسم الجاري سواء على الجانب الدفاعي والهجومي، الفريق الألماني يحقق الانتصار في اللقاءات الماضية سواء على الجانب المحلي أو الأوروبي حيث حقق الفوز بخماسية مقابل هدف أمام باير ليفركوزن في الجولة الماضية واستطاع الفريق أن يخرج من صدمة الهزيمة التي تعرض لها في الجولة قبل الماضية أمام فرانكفورت بهدفين مقابل هدف.

العملاق الألماني يعتلي قمة ترتيب المجموعة وبات على أعتاب حسم الصدارة والتأهل للدور ربع النهائي في ظل النتائج المثيرة التي يحققها مؤخرا، بايرن ميونخ بدأ الموسم الأوروبي بالانتصار على برشلونة ووسط ملعبه وجماهيره بثلاثية دون رد، ثم فاز على دينامو كييف الأوكراني بخماسية دون رد في الجولة الماضية لدوري الأبطال والفوز في لقاء اليوم سيقربه بنسبة كبيرة للغاية من التأهل للدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

تشكيل بايرن ميونخ الرسمي لمواجهة بنفيكا

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام بنفيكا

في حراسة المرمى: مانويل نوير

في خط الدفاع: بنيامين بافارد ودايوت أوباميكانو وسولي وألفونسو ديفيز.

في خط الوسط: جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا وتوماس مولر.

في خط الهجوم: سيرجي جنابري وليروي ساني وروبرت ليفاندوفسكي.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا والقنوات الناقلة لها

تنطلق صافرة حكم بايرن ميونخ وبنفيكا في تمام الساعة 21:00 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة 22:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports .

وفي المقابل يمني بنفيكا النفس في استغلال الفوز المثير الذي حققه على برشلونة الإسباني في اللقاء الماضي بثلاثية دون رد، بنفيكا قدم مباراة قوية أمام البرسا دفاعيا وهجوميا واستطاع ان يزور شباك العملاق الإسباني في ثلاث مرات وأزم موقف الفريق الكتالوني في البطولة الأوروبية.

بنفيكا وعلى الرغم من أن لقاء اليوم على ملعبه ووسط جماهيره إلا أنه سيلعب المباراة بتوازن شديد بين الدفاع والهجوم حيث سيأزم الفريق دفاعاته ولن يندفع هجوميا في ظل شراسة بايرن ميونخ وامتلاك الفريق الألماني للاعبين يستطيعون التسجيل من أنصاف الفرص.

تشكيل بنفيكا الرسمي لمواجهة البايرن

تشكيل بنفيكا المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: أوديسياس فلاكوديموس

خط الدفاع: رافا دا سيلفا، يان فيرتونخن، نيكولاس أوتاميندي، جيلبرتو مورايس جونيور

خط الوسط:أليكس غريمالدو،جوليان فيغل- جواو ماريو -رافا سيلفا

خط الهجوم: رومان ياريمتشوك، إيفرتون سواريس

يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد بنفيكا benfica vs bayern munich اليوم الاربعاء في دوري ابطال اوروبا ، من اجل تحقيق ثلاث انتصار له في المجموعه والاقتراب من التاهل لدور التالي من البطوله من المقرر اليوم ان يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا علي فريق بنفيكا البرتغالي وذلك ضمن مباريات الجوله الثالثه لحساب منافسات دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي ، وسوف تلعب مواجهه بايرن ميونخ و بنفيكا اليوم علي ارضيه ملعب النور معقل الفريق البرتغالي بنفيكا والذي سوف يستقبل مواجهه الليه في اطار مواجهه الذهاب مع بايرن ميونخ في مواجهه سوف يبحث من خلاله كل فريق تحقيق نتيجه جيده ، وسوف تبدا اليوم الموافق 20 اكتوبر مباراه بايرن ميونخ و بنفيكا في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا

فريق بايرن ميونخ هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الثالثه من منافسات دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا للموسم الحالي ، بايرن ميونخ قبل مباراه الليله كان قد حقق الانتصار في مباراته الاخيره الذي لعبها والتي كانت يوم الاحد الماضي وذلك في الجوله الثامنه من الدوري الالماني وقد حقق بايرن ميونخ الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه خمس اهداف مقابل هدف وحيد ، البايرن حاليا هو متصدر جدول ترتيب المجموعه الخامسه برصيد 6 نقاط ذولك بعد ان تمكن الفريق الالماني من تحقيق الانتصار في اول مبارتان له في دوري الابطال.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا

بينما فريق بنفيكا فهو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الذهاب من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا للموسم الحالي ، فريق بنفيكا قبل مواجهه اليوم حاليا هو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعه الخامسه برصيد اربع نقاط وذلك بعد ان خاض مبارتان الي الان في دور المجموعات ومن خلال هذه المباريات كان فريق بنفيكا قد حقق الانتصار في مباراه واحده وتعادل ايضا في مباراه قبل مواجهه البايرن الليله ، واخر مباراه لعبها فريق بنفيكا قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق من الدرجه الثانيه البرتغالي وذلك في كاس البرتغال وقد حقق فريق بنفيكا الانتصار في هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل هدف.