تراند اليوم : مباراة بايرن ميونخ اليوم .. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم ضد بنفيكا HD بث مباشر بايرن ميونخ

يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد بنفيكا benfica vs bayern munich اليوم الاربعاء في دوري ابطال اوروبا ، من اجل تحقيق ثلاث انتصار له في المجموعه والاقتراب من التاهل لدور التالي من البطوله من المقرر اليوم ان يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا علي فريق بنفيكا البرتغالي وذلك ضمن مباريات الجوله الثالثه لحساب منافسات دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي ، وسوف تلعب مواجهه بايرن ميونخ و بنفيكا اليوم علي ارضيه ملعب النور معقل الفريق البرتغالي بنفيكا والذي سوف يستقبل مواجهه الليه في اطار مواجهه الذهاب مع بايرن ميونخ في مواجهه سوف يبحث من خلاله كل فريق تحقيق نتيجه جيده ، وسوف تبدا اليوم الموافق 20 اكتوبر مباراه بايرن ميونخ و بنفيكا في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا

فريق بايرن ميونخ هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الثالثه من منافسات دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا للموسم الحالي ، بايرن ميونخ قبل مباراه الليله كان قد حقق الانتصار في مباراته الاخيره الذي لعبها والتي كانت يوم الاحد الماضي وذلك في الجوله الثامنه من الدوري الالماني وقد حقق بايرن ميونخ الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه خمس اهداف مقابل هدف وحيد ، البايرن حاليا هو متصدر جدول ترتيب المجموعه الخامسه برصيد 6 نقاط ذولك بعد ان تمكن الفريق الالماني من تحقيق الانتصار في اول مبارتان له في دوري الابطال.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا

بينما فريق بنفيكا فهو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الذهاب من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا للموسم الحالي ، فريق بنفيكا قبل مواجهه اليوم حاليا هو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعه الخامسه برصيد اربع نقاط وذلك بعد ان خاض مبارتان الي الان في دور المجموعات ومن خلال هذه المباريات كان فريق بنفيكا قد حقق الانتصار في مباراه واحده وتعادل ايضا في مباراه قبل مواجهه البايرن الليله ، واخر مباراه لعبها فريق بنفيكا قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق من الدرجه الثانيه البرتغالي وذلك في كاس البرتغال وقد حقق فريق بنفيكا الانتصار في هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل هدف.