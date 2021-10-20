تراند اليوم : بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ومالمو اليوم .. بث مباشر تشيلسي اليوم الاربعاء بث مباشر تشيلسي مالمو HD

مشاهدة مباراة تشيلسي ومالمو بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد ستامفورد بريدج في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ،تلك المواجهة ليست الأولى بين تشيلسي ومالمو , فقد تقابل الفريقان من قبل في الدوري الأوروبي, وكان ذلك في دور الـ 32 وفاز البلوز آنذاك ذهاباً وإياباً بنتيجة 5-1 لمجموع اللقائين, ولم يتذوق تشيلسي طعم الهزيمة أمام فريق سويدي من قبل, فقد تقابل مع الفرق السويدية في 3 مناسبات فاز بها جميعاً, ويعتبر هذا اللقاء هو الأول بين فرق السويد وإنجلترا في دوري أبطال أوروبا منذ عام 1999, وفريق تشيلسي صعب المنال للغاية على أرضه في التشامبيونزليج, فقد خسر لقائين فقط من 48 على أرضه في البطولة نفسها, حيث فاز في 33 وتعادل في 13 مباراة, ويدخل الألماني توماس توخيل مباراته العاشرة مع البلوز في التشامبيونز, وقدم آداء ولا أروع ولم يتلقى سوى 3 أهداف فقط, ويسعى إلى الفوز بشباك نظيفة لكي يحقق أفضل معدل استقبال أهداف خلال 10 لقاءات مع البلوز.

سيبحث حامل لقب دوري أبطال أوروبا عن استعادة توازنه من جديد بعدما خسر لقاء الجولة الماضية أمام اليوفنتوس بهدف دون رد، فريق تشيلسي قدم مباراة قوية للغاية أمام اليوفي إلا أن اليوفي قدم هو الأخر لقاء مثير وقوي على الجانبين الدفاعي والهجومي واستحق الخروج من اللقاء بالنقاط الثلاث، البلوز يسير بصورة جيدة في الموسم الجاري حيث يعتلي قمة ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما انتصر على برينتفورد في الجولة الماضية بهدف دون رد ليعتلي الصدارة بفارق نقطتين عن ليفربول الوصيف.

وسيبحث تشيلسي عن حصد النقاط الثلاث وتفادي اي مفاجأت في لقاء اليوم من أجل العودة للمنافسة على الصدارة مع اليوفي، وأن كانت كل الترشيحات تنصب في صالح العملاقين الإنجليزي والإيطالي في حسم أول بطاقتين في المجموعة والتأهل للدور ربع النهائي.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام مالمو

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مالمو

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: تريفوه تشالوباه - أنتونيو روديجر -سيزار ازبيليكويتا - ماركوس الونسو

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش- نغولو كانتي - كريستيان بوليسيتش - كاي هافيرتز

خط الهجوم: تيمو فيرنر - روميلو لوكاكو

موعد مباراة تشيلسي ومالمو والقنوات الناقلة لها

تتابعون مشاهدة مباراة تشيلسي اليوم أمام المنافس السهل مالمو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة تشيلسي ومالمو عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD.

وفي الجانب الأخر يأمل الفريق السويدي في لقاء اليوم في تقديم أداء قوي أمام حامل لقب دوري الأبطال وتفادي الهزيمة الثالثة له على التوالي في دوري الابطال، فريق مالمو لم يحقق أي انتصار له في البطولة حيث خسر لقاء الجولة الأولى أمام يوفنتوس بثلاثية دون رد، وفي الجولة الثانية خسر من زينيت سانت بطرسبرج برباعية دون رد، وسيخوض مالمو لقاء اليوم بتوازن من الدفاع والهجوم حيث يأمل الفريق في تفادي الهزيمة والخروج بأي ننتجة إيجابية ولا سيما وأن الهزيمة في لقاء اليوم ستعني خروجه من صراع المنافسة على أول مركزين كما ستبعده عن المنافسة على المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي.

تشكيل مالمو الرسمي لمواجهة البلوز

تشكيل مالمو المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: يوهان داهلين

خط الدفاع: أنيل أحمدودزيتش - لاسه نيلسين - فرانز برورسون

خط الوسط:إيريك لارسون - جو انجي برجيت

خط الوسط الهجومي: بونكي إينوسنت - إردال راكيب -أندريس كريستايانسين

خط الهجوم: فيليكو بيرمانشيفيتش -أنتونيو كولاك