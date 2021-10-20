تراند اليوم : بث مباشر برشلونة .. برشلونه مباشر مباراة برشلونة ودينامو كييف بث مباشر HD مباراة برشلونة اليوم مباشر الآن HD مباراة برشلونة اليوم مباشر

بث مباشر برشلونة مشاهدة برشلونه مباشر مباراة برشلونة ودينامو كييف بث مباشر HD مباراة برشلونة اليوم مباشر الآن HD مباراة برشلونة اليوم مباشر برشلونه مباشر مشاهدة مباراة برشلونه ضد دينامو كييف barcelona vs dinamo kyiv اليوم الاربعاء في دوري ابطال اوروبا ، بهدف تحقيق اول انتصار له في دوري الابطال لهذا الموسم سوف يستقبل فريق برشلونه مساء اليوم الموافق 20 اكتوبر علي ارضيه ملعبه فريق دينامو كييف الاوكراني وذلك لحساب مباريات الجوله الثالثه ضمن منافسات دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي ، وسوف تلعب مواجهه برشلونه و دينامو كييف الليله علي ارضيه ملعب كامب نو معقل الفريق الاسباني برشلونه وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين الفريقين في المجموعه ، سوف تبدا اليوم مباراه برشلونه و دينامو كييف في تمام الساعه السابعه الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه الا ربع مساءا بتوقيت السعوديه في مواجهه سوف يسعي من خلاله الفريقين تحقيق الانتصار من اجل البقاء في المنافسه علي الصعود.

فريق برشلونه هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الذهاب من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا للمسوم الحالي ، فريق برشلونه قادم من انتصار مهم له في هذا الموسم وذلك علي حساب فريق فالنسيا يوم الاحد الماضي وذلك ضمن مباريات الجوله التاسعه من الدوري الاسباني وقد حقق برشلونه الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدف وحيد ، برشلونه قبل مواجهه اليوم حاليا هو صاحب المركز الاخير في جدول ترتيب المجموعه الخامس بدون نقاط وذلك ان خسر الفريق الاسباني اول مبارتان لعبها الفريق في المجموعه.

وعلي الجانب الاخر فريق دينامو كييف فهو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثالثه من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا للموسم الحالي ، فريق دينامو كييف قبل مباراته مع برشلونه هو حاليا في المجموعه صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد نقطه واحده وذلك بعد ان تعادل في مباراه وخسر ايضا الفريق الاوكراني في مباراه ايضا من المبارتان الذي لعبهم في المجموعه الي الان ، فريق دينامو كييف قبل مباراه اليوم كانت قد تعادل في اخر مباراه لعبها والتقي دينامو كييف في هذه المباراه مع فريق شاختار في الدوري الاوكرني وانتهت المباراه بتعادل بين الفريقين بدون اهداف.

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم ضد دينامو كييف مباشر مباراة برشلونة وودينامو كييف مشاهدة مباراة برشلونة ودينامو كييف بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد الكامب نو في تمام الساعة 19:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .استعاد برشلونة جزء كبير من رونقه وبريقه وقدم مباراة قوية أمام فالنسيا في الجولة الماضية من الدوري الإسباني وحقق الفوز بثلاث أهداف مقابل هدف، البرسا ظهر بمستوى متغير تماما عن الذي ظهر به خلال المباريات الماضية واستطاع أن يخرج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها في أخر مباراتين أمام بنفيكا بدوري الأبطال بثلاث أهداف دون رد، وأتلتيكو مدريد بهدفين دون رد.

البرسا سيخوض لقاء اليوم باحثا عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث من أجل التمسك بفرصه وآماله في المنافسة على احدى بطاقتي الترشح للتأهل للدور القادم، البرسا على المستوى الأوروبي لم يقدم الأداء المنتظر منه ومني بالهزيمة في مباراتين حيث تلقت شباكه 6 أهداف في أول مباراتين بواقع ثلاث أهداف في كل لقاء ولم يحرز الفريق أي هدف، وسيسعى كومان المدير الفني للفريق إلى استغلال الروح المعنوية العالية والمرتفعة للاعبين من أجل حصد أول انتصار له في دوري الأبطال.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام دينامو كييف

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - كليمون لونجليه - رونالد أراوخو - أوسكار مينجيزا

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: فيليب كوتينيو - لوك دي يونج - ممفيس ديباي

موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف والقنوات الناقلة لها

يتجمع عشاق بارسا من أجل مشاهدة مباراة برشلونة اليوم أمام دينامو كييف والتي تبدأ في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة برشلونة ودينامو كييف عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD.

وفي المقابل يسعى فريق دينامو كييف عن تحقيق أول انتصار له في دور المجموعات بعدما تعادل في جولة وخسر في جولة، فرق دينامو كييف يدرك تماما أن لقاء اليوم سيكون في غاية الصعوبة في ظل رغبة البرسا في العودة للطريق الصحيح، فريق دينامو كييف حقق الفوز في أخر مبارياته بالدوري الأوكراني على إف سي لفيف برباعية مقابل هدف ويمني النفس باستغلال الفوز الأخير لتقديم أداء قوي امام البرسا في لقاء اليوم.

بطل أوكرانيا لم يحقق أي انتصار في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا حيث تعادل في لقاء وخسر في لقاء وتلقت شباكه 5 أهداف ولم يحرز أي هدف خلال مشواره في دوري الأبطال.

تشكيل دينامو كييف المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: دينيس بويكو

خط الدفاع: قيتالي ميكولينكو، أوليكساندر سيروتا، إيليا زبارني، توماسز كدزيورا

خط الوسط: دوي بينا، ميكولا شابارينكو، سيرهي سيدورتشوك

خط الهجوم: فيكتور تسيهانكوف، إليا شوكرين، فيتالي بويالسكي